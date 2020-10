Minister vraagt Emile Roemer uit te zoeken hoe rijlessen beter kunnen

Emile Roemer gaat onderzoek doen naar de kwaliteit van rijscholen. De voormalige SP-leider onderzoekt op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) signalen van financieel wanbeleid, fraude bij examens en oneerlijke voorlichting bij rijscholen, heeft het ministerie maandag bekendgemaakt. Hij zal ook kijken of er een systeem van certificering opgetuigd moet worden.

Nederland telt ruim 14.000 instructeurs. Zij moeten in het bezit zijn van een certificaat, maar de rijscholen niet. De branche, verenigd in de Alliantie Samen Sterk, liet op verzoek van het ministerie al eens uitzoeken hoe de sector de kwaliteit zou kunnen verbeteren. Er zouden een koepelorganisatie, certificeringssysteem en garantiefonds opgericht kunnen worden, stelden die onderzoekers begin september voor. Ook zou de opleiding tot instructeur verbeterd kunnen worden, zou er iets gedaan moeten worden aan misleidende reclame en zouden volgens het rapport de lessen minder gericht moeten zijn op de examens en meer op de praktijk van het rijden. De Alliantie Samen Sterk werkt ook mee aan het onderzoek van Roemer.

Van Nieuwenhuizen erkende in september dat er nog weinig zicht is op de problemen binnen de rijschoolbranche. De ‘signalen’ waarover zij spreekt, gaan onder meer over fraude bij de praktijkexamens, bijvoorbeeld door een dubbelganger te laten afrijden als de leerling het zelf nog niet kan, of financiële malversaties bij de scholen. Van de omvang van die problemen was volgens de minister nog geen „cijfermatig onderbouwd beeld” te geven. Wel laat het lage slagingspercentage (49 procent) zien dat er verbetering nodig is, aldus de minister.

Emile Roemer werd in maart 2018 de eerste SP-burgemeester ooit toen hij waarnemend burgemeester van Heerlen werd. Sinds 1 oktober is hij waarnemend burgemeester van Alkmaar, waar hij waarschijnlijk voor het zomerreces van 2021 wordt opgevolgd. Het advies over de rijscholen staat op de planning voor begin 2021.