Migranten op Gran Canaria slapen nu in toeristenbedden

Het is een komen en gaan van jonge Afrikanen bij Vista Flor. Nu de toeristen dit najaar vanwege corona massaal wegblijven uit Gran Canaria, wordt het appartementencomplex in Maspalomas gebruikt door zo’n vijfhonderd onverwachte gasten: Afrikaanse migranten op zoek naar een beter leven in Europa. Vooralsnog zitten ze vast op de Canarische Eilanden.

Ze leveren directeur Domingo Espino Hernández via het Rode Kruis 45 euro per persoon per dag op. „Het klinkt misschien vreemd, maar op deze wijze voorkom ik wel het faillissement van mijn bedrijf.” De migranten zijn op hun beurt aangenaam verrast door de opvang. „Ik heb weken op een boot gezeten. Het was een hel op zee, maar hier kijk ik nu langzaam vooruit”, zegt de 24-jarige Senegalees Souleymane Sané, die vorige maand vanuit Gambia vertrok, voor een appartementencomplex met de naam Vista Oasis.

De complexen van Vista Flor en Vista Oasis bieden een inventieve, maar weinig structurele oplossing voor twee onverwachte problemen waarmee de Canarische Eilanden dit jaar te maken kregen. Aan de ene kant betekende de uitbraak van Covid-19 – een Duitser op het eiland Gomera werd de eerste Spaanse coronapatiënt – een miljardenverlies voor de toerisme-industrie (15,1 miljoen gasten in 2019). Aan de andere kant kwam door verschillende oorzaken een aloude migrantenroute van Afrika naar de archipel op gang. Dit jaar zijn er meer dan 8.200 migranten naar de eilanden gekomen, acht keer zoveel als in 2019. Vanwege de coronamaatregelen zijn tot dusver zevenhonderd migranten naar het vasteland gebracht.

Het aantal bootjes groeit nu zo snel dat de lokale autoriteiten vrezen voor een herhaling van ‘de migratiecrisis’ van 2006 toen 32.000 migranten de Canarische Eilanden bereikten. Spanje slaagde er destijds in de stroom te stoppen door op verschillend fronten hulp te bieden aan landen als Mauritanië, Senegal en Marokko.

Die afspraken zijn veelal verwaterd en onder andere in Mali is een nieuw conflict uitgebroken, waardoor de migratiestroom aanwakkert. Verder verloopt de samenwerking tussen Spanje en Marokko om de Straat van Gibraltar – waarover in 2018 nog een recordaantal van 60.000 migranten naar Europa kwam – af te sluiten zo goed, dat naast Sub-Saharanen ook jonge Marokkanen kiezen voor de oversteek naar de Canarische Eilanden. Beide groepen worden nauwgezet door de Spaanse autoriteiten uit elkaar gehouden. Om besmetting met corona te vermijden, maar ook omdat illegale Marokkanen door Spanje zonder al te veel procedures terug kunnen worden gestuurd. De Noord-Afrikaanse migranten zien hun kans schoon nu Marokko vanwege het coronavirus niemand terugneemt.

Onder de radar

Het grootste deel van de migranten in de cayucos of pateras – de bijnamen van respectievelijk de Afrikaanse ‘kano’s’ en de Marokkaanse ‘roeibootjes’ – wordt eenmaal binnen de territoriale wateren door de Spaanse autoriteiten op zee opgepikt en in grote schepen aan wal gebracht. Een enkele keer weet een groepje onder de radar te blijven en bereiken ze het strand op eigen gelegenheid. Zoals deze vrijdagmorgen op Gran Canaria, waar negentien Marokkanen uit de omgeving van Marrakesh bij Castillo Romeral voet aan wal zetten. De nationale politie is er alsnog snel bij om ze aan te houden en af te voeren. Allereerst krijgen ze mondkapjes.

Bibberend staan de jonge Noord-Afrikanen, onder wie drie minderjarigen, tussen hoopjes stenen te wachten. Hun boot ligt verlaten op het strand. Ze wikkelen hun smartphones uit het plastic. Als één van de mannen een sigaret opsteekt, komt één van de agenten direct in actie. Roken is volgens de coronamaatregelen verboden in nabijheid van anderen. Na een snel eerste trekje wordt de peuk gedoofd. „We willen naar Barcelona of Madrid”, zegt Hamid El Araoui (39), in een mengelmoes van Frans en Arabisch, voordat de politie hem samen in een busje met de anderen naar Arguineguín brengt.

Het zuidelijke havenstadje van Gran Canaria is net als veertien jaar geleden de eerste plek waar migranten worden opgevangen. De afgelopen dagen zetten de oranje boten van Salvamento Marítimo er honderden migranten aan de volledig afgezette kade. Onder leiding van het Rode Kruis geven de Afrikanen zich over aan een bijna militaire operatie waarbij het checken van de gezondheid en het afnemen van een coronatest de eerste prioriteit hebben. De pers wordt op gepaste afstand gehouden.

De tenten op het haventerrein van Arguineguín vormen voor de eerste 72 uur het onderkomen voor de migranten. Op gezette tijden krijgen ze dekens, water en voedsel uitgedeeld in afwachting van een volgende stap. De Canarische Eilanden zijn voor vrijwel niemand een einddoel. De voorbije jaren was de komst van migranten dusdanig beperkt dat migranten tijdelijk in opvangcentra terecht konden. Deze complexen zijn te klein en verouderd om een antwoord te bieden op de plotselinge aanwas van mannen uit Mali, Senegal, Mauritanië, Gambia en Marokko. Terwijl de stroom van toeristen in augustus opdroogde, werd de opvang juist overspoeld met migranten die met een tocht van soms weken over zee hun leven riskeerden.

Argwaan bij lokale bevolking

Domingo Espino Hernández nam samen met andere ondernemers begin september het initiatief om zijn onderkomen om te vormen van een vakantieparadijs tot een sobere opvang. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het plan zorgde voor argwaan bij de lokale bevolking en burgemeester Conchí Narváez van Maspalomas probeerde het tevergeefs te voorkomen. De Nederlander Tom Smulders nam het als belangrijke spreekbuis op voor de lokale ondernemers, die de regionale autoriteiten wel wisten te overtuigen. „Het is natuurlijk een hele goede oplossing. De bevolking laat niet alleen zien dat ze zich solidair voelen met migranten, maar tegelijkertijd zijn ondernemers in nood ermee geholpen”, vertelt de Nederlandse vice-voorzittter van de federatie van horeca en toerisme (FEHT) op Gran Canaria. „De opvang voldoet nu zo goed dat de nationale regering in Madrid de protocollen als een model voor anderen ziet.”

Het is voor Espino Hernández wel even wennen om bezoekers uit verschillende delen van Afrika te ontvangen, die vanwege de coronacrisis niet weten hoelang ze moeten wachten om een asielprocedure op het vasteland in te gaan. Espino is allang blij dat er nu 480 van de 800 bedden zijn gevuld. Als een soort pater familias loopt de Spanjaard over zijn complex en waakt over zijn gasten. Hij geeft ze naast een bed ook drie maaltijden per dag.

Toch ziet Vista Flor er op onderdelen anders uit dan een paar maanden geleden. „Het zwembad en de tennisbanen zijn gesloten”, legt Espino uit. „Voordat je het weet gaan beelden de wereld over van migranten die vakantie vieren. En dat is natuurlijk niemands bedoeling. Maar waarom zouden wij mensen in nood in deze moeilijke tijd geen humane oplossing mogen bieden?”