Met verkiezingswinst van Ersin Tatar dreigt de splitsing van Cyprus

De rechtse nationalist Ersin Tatar heeft zondag de presidentsverkiezingen gewonnen in het door Turkije gecontroleerde noorden van Cyprus. De uitkomst is van cruciaal belang voor de toekomst van het mediterrane eiland. Tatar bepleit een permanente opdeling van Cyprus in een Turkse en een Griekse staat. Daarmee kan een einde komen aan de decennia durende pogingen om het eiland te verenigen in een federatie onder toezicht van de Verenigde Naties.

In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen versloeg Tatar met 52 procent zittend president Mustafa Akinci, een van de weinige politici op het eiland die nog pleit voor hereniging. Tatar had de steun van de Turkse regering. In zijn overwinningstoespraak bedankte hij president Recep Tayyip Erdogan. „Ze kunnen de banden tussen ons en Turkije nooit doorsnijden. Wij verdienen onze soevereiniteit – wij zijn de stem van Turkse Cyprioten.”

Tatar is sinds 2018 partijleider van de conservatieve UBP, die pleit voor een tweestatenoplossing. Hij is geen nieuwkomer in de Noord-Cypriotische politiek. Hij zit al sinds 2009 in het parlement voor de UBP, was enkele jaren oppositieleider, minister van Financiën, en sinds vorig jaar premier. Hij heeft uitstekende relaties met Ankara en woonde in de jaren negentig zelf lange tijd in Turkije, waar hij werkte in de defensie-industrie en voor de zender ShowTV.

Tijdens de campagne liet Tatar al zien dat hij graag voor confrontatie kiest. Daags na de eerste verkiezingsronde kondigde hij de gedeeltelijke heropening aan van Varosha, ooit de populairste badplaats van Cyprus die sinds de Turkse invasie van 1974 in verval is geraakt. De voornamelijk Griekse inwoners zijn halsoverkop gevlucht en de spookstad is nu een pijnlijk symbool van verdeeldheid op het eiland en een belangrijk twistpunt in de onderhandelingen.

‘Illegale stap’

De heropening leidde dan ook tot felle kritiek uit het zuiden. De Grieks-Cypriotische president Nikos Anastasiades sprak van een „illegale stap die een duidelijke schending is van het internationaal recht en resoluties van de VN-Veiligheidsraad”. De VN-secretaris-generaal waarschuwde voor „alle eenzijdige acties die spanningen kunnen veroorzaken en die de terugkeer naar de dialoog of het toekomstige succes van [herenigings]besprekingen kunnen ondermijnen”.

De Turkse invasie van 1974, die volgde op een door Griekenland gesteunde coup op Cyprus, verdeelde het eiland langs etnische lijnen in een Turks deel in het noorden en een Grieks deel in het zuiden. Maar Turkije erkent de Republiek Cyprus in het zuiden niet, ook al is het een EU-lidstaat die internationaal wordt gezien als de enige soevereine autoriteit op het eiland.

Het Turkse noorden, waar ruim 300.000 mensen wonen, wordt alleen erkend door Turkije.

De meest recente onderhandelingsronde mislukte tijdens een internationale conferentie in het Zwitserse resort Crans-Montana in 2017.

Nieuwe ideeën

Later bleek dat de Grieks-Cypriotische leider Anastasiades en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Melvüt Çavusoglu daar ook nieuwe ideeën hadden besproken voor de verdeling van het eiland, waaronder een tweestatenoplossing, die de facto een permanente verdeling zou betekenen. Met Tatar als president is dat niet ondenkbaar.

Na bijna zestig jaar van vruchteloze gesprekken heeft Turkije de hoop op hereniging opgegeven. Sinds de laatste mislukte poging heeft Ankara zijn greep op Noord-Cyprus versterkt door moskeeën te bouwen, de Turkse migratie naar het eiland te stimuleren, het onderwijscurriculum te beïnvloeden, en de vrijheid van meningsuiting in te perken. Maar Turkse Cyprioten zijn zeer liberale moslims die niets moeten hebben van Erdogans conservatieve geloofsovertuiging. Met Tatar als president zal de Turkse invloed verder toenemen. Hij kondigde de heropening van Varosha aan tijdens een bezoek aan Erdogans paleis in Ankara. De Grieks-Cyprioten vrezen dat de badplaats ten prooi valt aan Turkse projectontwikkelaars en bouwbedrijven. En niet ten onrechte. De islamitische stichting Evkaf claimt eigendom over een groot deel van Varosha en maakt al uitgebreid reclame in kranten en op televisie voor de ontwikkeling van de spookstad.