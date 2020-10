Max de Jong: ‘klinische’ maar gewilde puinruimer

Toen Max de Jong begin jaren tachtig de dagelijkse leiding kreeg over Perscombinatie – uitgever van de Volkskrant, Trouw en Het Parool – had de voormalig manager van McKinsey het gevoel terecht gekomen te zijn in een „niet-rationeel opererende wereld, waar geld en marktgerichtheid vieze woorden waren. Ik gaf dus colleges: rendement, rendement, rendement”, liet hij zich in 1991 ontvallen in een interview met NRC Handelsblad. De Jong stond toen op het punt te beginnen als voorzitter van de NOS.

De Perscombinatie, die hij „in vrij desolate” omstandigheden had aangetroffen, was inmiddels weer een winstgevend bedrijf. Maar De Jong vertrok er na de door hem georkestreerde en mislukte fusiepoging met Elseviers Nederlandse Dagblad Unie, uitgever van NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad.

Het verzet bij de Nederlandse Dagblad Unie, uit angst voor verlies van journalistieke onafhankelijkheid, diende zich meteen aan. Op de dag van de aankondiging, in november ’88, liet de hoofdredactie van NRC Handelsblad in een commentaar weten „gereserveerd” tegenover de plannen te staan. Kort daarna schreef coryfee Henk Hofland minder diplomatiek: „er wordt met ons gesold”.

Weken gesteggel

Uiteindelijk werd de fusie na weken gesteggel geblokkeerd door de drie ideële stichtingen, tevens aandeelhouders, achter de kranten van de Perscombinatie – om in 1995 alsnog doorgang te vinden.

In het NRC-interview noemde De Jong zijn tijd in de krantenwereld „de hogeschool van de identiteitsgevoelige media”. Het weerhield hem er niet van een ander gecompliceerd mediabolwerk in te stappen: de NOS.

Onomstreden was De Jong niet. Hij had het imago een ‘klinisch manager’ te zijn. Zijn voorkeur voor luxe maakte hem een opvallend figuur in de mediawereld. In een profiel uit 1989 somde de Volkskrant met enig dédain op: „[Hij] woont duur in ’t Gooi. Draagt opzichtige manchetknopen en een glimmende Rolex. Rijdt afwisselend in BMW of zwarte Ferrari.”

Desalniettemin wilde de NOS De Jong, die een fors salaris verdiende, graag houden toen hij na drie jaar zijn contract had uitgediend. Maar die had daar geen behoefte aan. Niet veel later begon hij als ad-interim directeur bij NS Reizigers.

Het typeerde De Jong, die op 15 oktober op 86-jarige leeftijd in Parijs overleed. Hij durfde het aan steeds een andere carrièreafslag te nemen – bijna altijd had hij daarbij een voorkeur voor kwakkelende organisaties.

Noodlijdende machinefabriek

Zo werkte hij een paar jaar na het afronden van zijn studie economie bij organisatie-advieskantoor McKinsey, waar hij de noodlijdende machinefabriek Stork onder zijn hoede kreeg. De Jong kwam uiteindelijk terecht in de Raad van Bestuur, waar hij in 1979 vanwege een conflict vertrok.

Eind jaren negentig werd hij adviseur van scheepswerf en machinebouwer De Schelde, op dat moment in het voortbestaan bedreigd. Daarvoor mocht hij als interim-bestuurder puinruimen bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB, dat zuchtte onder jaren van mismanagement, bezuinigingen en reorganisaties.

Na een paar maanden noemde hij de situatie bij het GVB „out of control”. Volgens tv-programma Reporter ging daarop een schokgolf door het bedrijf en de gemeente Amsterdam. De Jong zelf vond dat hij slechts open deuren had ingetrapt.