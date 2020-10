KNVB wil WK 2027 voor vrouwen organiseren met Duitsland en België

De KNVB wil het WK voetbal voor vrouwen in 2027 organiseren samen met Duitsland en België. Dat meldt de Nederlandse voetbalbond maandag. De buurlanden hebben hun ambitie doorgegeven aan de wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA. Vorig jaar bereikten de Nederlandse voetbalsters de finale op het WK in Frankrijk.

Hoewel het vrouwenvoetbal in Nederland, Duitsland en België zich volgens de drie bonden in „andere fases van ontwikkeling” bevindt, delen ze hetzelfde doel om de sport nationaal en internationaal „een impuls te geven”, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

Twee jaar geleden zei de KNVB al het WK voetbal voor vrouwen in 2027 naar Nederland te willen halen, een plan dat in de Tweede Kamer brede steun ontving. De FIFA heeft nog niet besloten waar het wereldkampioenschap in 2027 plaatsvindt en het is ook nog niet duidelijk wanneer dit bekend wordt gemaakt. Het eerstvolgende WK voetbal voor vrouwen wordt in 2023 gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland.

Nederland en Duitsland zijn bekend met het organiseren van een groot eindtoernooi voor vrouwen. In 2017 veroverden de Nederlandse voetbalsters de Europese titel in eigen land. Duitsland organiseerde al meerdere keren het EK en in 2011 ook het WK. Voor België zou het wereldkampioenschap in 2027 het eerste grote eindtoernooi voor vrouwen zijn.