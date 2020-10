KLM-bonden ruziën over bezuiniging

Onenigheid tussen vakbonden zorgt voor vertraging bij het uitwerken van het bezuinigingsplan van KLM. De invulling van eerder gemaakte afspraken om salaris in te leveren, verloopt moeizaam. Een bezuiniging van 15 procent op deze „beïnvloedbare kosten” is een voorwaarde van het ministerie van Financiën voor het ontvangen van staatssteun van 3,4 miljard euro.

Pieter Elbers, topman van KLM, heeft maandag vertegenwoordigers van de acht vakbonden voor KLM-werknemers (vijf voor grondpersoneel, twee voor cabinepersoneel, een voor piloten) op het hoofdkantoor in Amstelveen opgeroepen om vaart te maken. Volgens een aanwezige was het een „moreel appèl om de schouders eronder te zetten”. Leden van de bonden moeten nog instemmen met de eerder gemaakte afspraken.

Lees ook over het hoofdlijnenakkoord van de bonden met KLM

Op 1 oktober, op de door minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) gestelde deadline, bereikten de bonden „overeenstemming in hoofdlijnen” met KLM. De drie domeinen grond, cabine en cockpit maakten daarbij elk eigen afspraken om salaris in te leveren. Hoekstra eist dat de hoogste inkomens het meeste inleveren: ten minste 20 procent vanaf drie keer modaal.

Onvrede bij grondpersoneel

Volgens de bonden voor grond- en cabinepersoneel hebben de piloten te scherp onderhandeld met KLM. Met name twee kwesties in de afspraken tussen KLM en pilotenbond VNV zorgen voor onvrede.

De afspraken tussen KLM en de VNV:



Voor de piloten gelden de afspraken om de cao aan te passen tot 1 maart 2022. Voor cabine- en grondpersoneel lopen de afspraken echter tot en met 31 december 2022, waardoor deze werknemers langer loon inleveren.

Naast de kortere looptijd wisten de piloten een niet-financiële compensatie te bedingen, als „blijk van waardering voor hun inzet en bijdrage”. De komende vijf jaar kunnen piloten één keer per jaar een extra privéreis maken tegen het lage personeelstarief en krijgen ze, indien beschikbaar, een stoel in de business class.

Met name de FNV, met veel laagbetaald grondpersoneel als leden, verzet zich tegen de afwijkende afspraken met de piloten. In een verklaring van afgelopen vrijdag stelt FNV-bestuurder Jan van den Brink: „We hebben met KLM afgesproken dat de akkoorden voor alle medewerkers gelijk moeten zijn, dat wil de overheid ook. Als dat niet zo is, komt er van ons geen handtekening.”

In een brief van maandag daagt de VNV ontevreden collega-bonden uit om „de deal van de vliegers integraal over te nemen”. Gezien het veel grotere loonoffer is de „niet-financiële waardering” voor de piloten gerechtvaardigd, aldus de VNV. „Het is nu tijd om gezamenlijk in te zetten voor de gezamenlijke toekomst van KLM en te stoppen met naar elkaar wijzen.”

Ruziënde bonden

Boven de ruziënde vakbonden hangt de vraag waar het om echt om gaat voor KLM: accepteert minister Hoekstra het op 1 oktober ingeleverde herstructureringsplan? Deskundigen op het gebied van arbeidsverhoudingen vinden het lastig om te beoordelen of de afspraken met de piloten voldoen aan de eis dat de hoogste inkomens 20 procent loon inleveren. In de afspraken is namelijk geen sprake van loonsverlaging maar van uitstel van toegezegde loonsverhogingen en afstel van eindejaarsuitkeringen.

Hoekstra heeft eerder aan de Kamer gemeld dat hij voor eind van deze maand met zijn oordeel komt. Naar verwachting wordt dat niet deze maar volgende week.

Lees ook over het uitblijvende herstel voor de luchtvaart

De noodzaak van staatssteun wordt steeds groter voor KLM. Uitblijvend herstel van het vliegverkeer zorgt voor bijgestelde prognoses. Maandag werd de vrijwillige vertrekregeling opnieuw open gesteld. Eerder ging KLM uit van een verlies van 5.000 banen, rekenend met 20 procent minder vluchten in de zomer van 2021. Met elke 10 procent minder vluchten gaan er nog 1.500 banen verloren.