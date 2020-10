Israëls annexatie bezet gebied gaat in extra hoog tempo door

De Emiraten zien de opschorting van Israëlische annexatie van bezet Palestijns gebied als een prachtige Israëlische concessie voor de normalisering van de onderlinge betrekkingen. Een „tikkende tijdbom” is ontmanteld. Zeggen ze. Vorige week werd het uitstel van annexatie ook nog eens geprezen door de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken tijdens een webinar van het (pro-Israël) Washington Institute for Near East Policy (kijk terug op washingtoninstitute.org). Overigens impliceerde de minister ook dat er voor Saoedi-Arabië gaat normaliseren éérst een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen moet komen. „Al het andere zal daaruit voortkomen.” Dus geen Saoedische normalisering voorlopig, hoe graag president Trump en premier Netanyahu dat ook zouden willen.

Maar ik wil hier vandaag betogen dat dat geprezen uitstel van annexatie gewoon onzin is. Onzin! De feitelijke annexatie gaat in extra hoog tempo door. Vorige week hechtte de commissie van het ministerie van Defensie die daarover gaat haar goedkeuring aan plannen voor 4.948 nieuwe woningen in Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Daarvan mogen 2.688 meteen worden gebouwd; de rest zit nog in een eerdere fase.

Nog wat cijfers. In totaal zijn dit jaar nu plannen voor 12.159 woningen goedgekeurd, 4.000 meer dan vorig jaar en een record sinds de Israëlische organisatie Vrede Nu de nieuwbouw ging bijhouden. Enkele honderden van deze woningen zijn al illegaal gebouwd, en worden nu post facto gelegaliseerd. Illegaal volgens de Israëlische wet; volgens het internationaal recht zijn alle nederzettingen illegaal. Ik herinner u er even aan dat illegaal gebouwde Palestijnse woningen worden gesloopt, niks legalisatie achteraf, dit jaar eveneens in recordaantallen. Door de eigenaren zelf, als ze geen hoge Israëlische boete willen krijgen. Vorige week werd ten oosten van Ramallah nog een nieuwe basisschool door een Israëlische bulldozer met de grond gelijk gemaakt die met Europees geld was gebouwd. Omdat er geen vergunning voor was afgegeven. De Israëlische bezettingsautoriteiten geven zo goed als geen bouwvergunningen uit voor Palestijnse woningen of andere gebouwen.

Europese ministers en de VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten haalden vorige week weer verklaringen van treurnis tevoorschijn uit hun speciale protest-tegen-nieuwbouw-in-bezet-gebied-lade. De termen „diep bezorgd” en „contraproductief” staan standaard in die verklaringen, net als „belangrijk obstakel voor vrede” en „bedreiging van de tweestatenoplossing”. Daar trekken de Israëlische autoriteiten zich niks van aan. Ik zocht maar kon geen reactie vinden van de Emiraten, die toch zo trots waren op de opschorting van de de jure annexatie. De voortzetting van de de facto annexatie doet er niet toe.

Arabische leiders hebben natuurlijk gelijk als ze zeggen dat de Palestijnen met hun eeuwige verdeeldheid en hun huidige weigering met Israël in gesprek te gaan zélf een vredesoplossing in de weg staan. Prins Bandar bin Sultan, een nogal vooraanstaande Saoediër, verwoordde dit in een interview met zijn opmerking dat de Palestijnen een rechtvaardige zaak hebben, maar hun leiders mislukkelingen zijn. Lees ook dat interview, op english.alarabiya.net met Engelse ondertiteling. Ja, u krijgt heel wat huiswerk vandaag.

Maar de Israëlische nieuwbouw maakt duidelijk dat de Palestijnen net zomin een vredespartner hebben.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.