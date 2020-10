Macron opent aanval op islamisten na onthoofding docent

‘De angst gaat van kamp veranderen. De islamisten in ons land moeten niet denken dat zij nog rustig gaan kunnen slapen.” Met die woorden gaf president Emmanuel Macron zondagavond tijdens een vergadering van zijn nationale veiligheidsraad het signaal dat hij een forse respons verwacht op de gruwelijke moord op onderwijzer Samuel Paty.

Het vervolg liet niet op zich wachten. Maandagochtend is de politie binnengevallen op tientallen adressen van personen die tot de politieke islam worden gerekend. Die hebben niet noodzakelijk iets te maken met de moord op Paty, zo gaf minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op de radio toe. „Maar wij wilden hen een boodschap te sturen, namelijk dat de vijanden van de Republiek geen minuut respijt zal worden gegund.”

De politie-invallen zijn een antwoord op de roep om daadkracht sinds de 47-jarige Paty vrijdag werd onthoofd door een 18-jarige Tsjetsjeen die aanstoot had genomen aan het feit dat de onderwijzer de spotprenten van Mohammed had getoond tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting.

Twee organisaties in het bijzonder worden onder de loep genomen: het Collectif contre l’Islamophobie en France (CCIF) en BarakaCity, een organisatie die humanitair werk verricht in de islamitische wereld. Beide organisaties zijn er in het verleden van beschuldigd tegen de politieke islam aan te leunen. Darmanin heeft maandag gezegd dat hij hen wil opdoeken.

Permanente politiebescherming

Wie dat alvast geweldig vindt, is Zineb El Rhazoui, de oud-journaliste van Charlie Hebdo die sinds de aanslag van 2015 onder permanente politiebescherming staat. „Ik vraag al jaren om opheffing van deze organisaties, ik ben heel blij dat daar eindelijk gevolg aan wordt gegeven,” zegt El Rhazoui aan de telefoon vanuit een niet nader genoemd buitenland.

Volgens El Rhazoui voert met name het CCIF een „juridische jihad” onder het mom van de strijd tegen de islamofobie. „Door iemand van islamofobie te beschuldigen tekenen zij in feite een doelwit op de rug van eenieder die kritiek durft te hebben op de islam. Het is een beschuldiging die dodelijk is”, zegt zij.

Onmiddellijk na de moord op Paty hebben El Rhazoui en parlementslid Aurore Bergé van Macrons partij La République en Marche het CCIF beschuldigd van medeplichtigheid aan de haatcampagne tegen Paty die tot zijn dood heeft geleid. Het CCIF ontkent die aantijging en heeft een klacht ingediend tegen de twee vrouwen.

Het CCIF werd in 2003 opgericht ten tijde van het debat over het verbieden van de hoofddoek op Franse scholen. Meer recentelijk wierp het CCIF zich op als een fervent tegenstander van het verbod op de boerkini in 2016. Maar het CCIF is ook een organisatie die islamofobie bestrijdt, en veel moslims zijn verontwaardigd over Darmanins voornemen om de organisatie te verbieden.

„Dit is totale willekeur van de regering”, zegt Feïza Ben Mohammed van de organisatie Jamais sans ma voix (Nooit zonder mijn stem) verbolgen aan de telefoon vanuit Nice. „In plaats van zich af te vragen waarom die onderwijzer geen bescherming heeft gekregen, richten zij hun pijlen op organisaties die niets met terrorisme te maken hebben.”

Ben Mohammed is zelf lid van het CCIF en heeft in het verleden de boerkini verdedigd, ook al heeft zij gezegd dat zij zelf liever doodgaat dan er eentje te dragen. Dat, en het feit dat zij geen hoofddoek draagt, heeft haar tot een doelwit gemaakt van moslimextremisten.

‘Moslims zwijgen opgelegd’

Vanuit dezelfde optiek heeft zij ook altijd Driss Yemmou verdedigd, de man achter BarakaCity, zelfs al is zij is het niet altijd met hem eens. „Je kan niet de ene dag Charlie zijn en de volgende dag iemands vrijheid van meningsuiting afpakken omdat je het niet met hem eens bent. Het signaal dat vandaag aan de Franse moslims is gegeven, is dat zij moeten zwijgen.”

Over BarakaCity zegt Zineb El Rhazoui dat het een vereniging is die „aan bekering doet en die een bijzonder rigoureuze beleving van de islam predikt”. El Rhazoui is zelf in een juridisch gevecht verwikkeld met Yemmou over privégegevens die hij op Twitter heeft rondgestrooid over haar en over de radiopresentatrice Zohra Bitan. In het kader van een klacht van Bitan daarover was de politie vorige week donderdag al binnengevallen bij BarakaCity. Het is lang niet zeker of Darmanin erin zal slagen om BarakaCity en het CCIF te verbieden. Yemmou herinnerde er maandag op Twitter fijntjes aan dat het parket van Parijs vorig jaar het onderzoek naar BarakaCity heeft geseponeerd. De groepering werd verdacht van het financieren van terrorisme maar drie jaar onderzoek hadden geen bewijzen opgeleverd.

Op het departement van Darmanin lijkt men dat ook te beseffen. Het lijkt vooral de bedoeling de islamistische beweging het leven zo zuur mogelijk te maken. Volgens de krant Le Monde wil Darmanin dat de politie vanaf nu elke dag binnenvalt op een twintigtal adressen van personen die tot de islamistische beweging worden gerekend. Het gaat daarbij niet om huiszoekingen in de juridische zin, maar om ‘administratieve huisbezoeken’.

„Wat wij willen is deze beweging het leven lastig maken, haar destabiliseren”, citeerde de krant mensen uit de omgeving van Darmanin, „en wij zijn daarin heel vastberaden.”