Influencen als topsport erbij

Hoewel de meeste atletiekwedstrijden zijn afgelast vanwege de coronacrisis, verschijnt op het Instagram-account van Lisanne de Witte een foto in wedstrijdoutfit. Close your eyes, imagine competing #TeamNB, luidt het onderschrift.

De Nederlands recordhouder op de vierhonderd meter probeert elke dag iets te plaatsen op het platform. Niet alleen om haar tachtigduizend volgers te bedienen, maar vooral om haar bereik te vergroten en daardoor „op termijn interessanter te worden voor sponsoren”.

De Witte is één van de vele topsporters met een gelikt uitziend Instagram-account. Deze atleten gebruiken het medium niet alleen sociaal, maar ook commercieel. Het idee is simpel: foto plaatsen, sponsor taggen en betaald krijgen.

Zo makkelijk is het in werkelijkheid niet. Het zogenoemde influencen heeft veel weg van topsport: iedereen werkt hard, maar de winst is weggelegd voor slechts een kleine groep. Commercieel succes op Instagram vergt kennis, tijd en energie, dingen die topatleten ook al in hun sport moeten investeren. Daarbij houden de meeste atleten nauwelijks iets over aan hun digitale inspanningen.

Voor veel (potentiële) Olympiërs is hun sport geen vetpot. Dat geldt met name voor atleten in minder populaire sporten, die niet profiteren van de voordelen van commerciële ploegen of grote sponsordeals. Zij moeten in beginsel rondkomen van het stipendium van het NOC-NSF, dat rond het minimumloon ligt. Voor een atleet van achttien jaar is het stipendium 893 euro bruto per maand, slechts 53 euro meer dan het minimumloon. Een dertigjarige sporter ontvangt 2.500 euro.

Voor deze atleten zijn extra inkomsten door sponsoring geen overbodige luxe. Naast kleding- en materiaalsponsoring, liggen de mogelijkheden daartoe steeds vaker op sociale media, zegt Wim Lagae. Hij is hoogleraar sportmarketing aan de KU Leuven. „Bedrijven maken steeds meer budget vrij voor online sponsoring, ten koste van traditionele kanalen zoals televisie.”

Vanwaar die verschuiving? „Ten eerste omdat sociale media bedrijven in staat stellen om specifieke doelgroepen te bereiken”, zegt sportmarketeer Lennart Bril. „Bovendien is het online makkelijk om data te verzamelen.” Zoals leeftijd, geslacht en andere interesses van mensen die de gesponsorde pagina’s bezoeken.

Influencers zijn interessant voor bedrijven, beaamt Lagae, en topsportende influencers al helemaal. Zij belichamen eigenschappen waar bepaalde merken graag mee worden geassocieerd: atleten zijn krachtig, succesvol, gezond en gemotiveerd.

Liever geen partyfoto’s

Er is atleten alles aan gelegen om dit imago in stand te houden. Zo zijn foto’s en video’s van feestjes en festivals uit den boze voor Nederlands elftal hockeyster Ginella Zerbo. „Mijn vriendinnen weten: als we aan het drinken zijn, dan niets op Instagram.” Abdi Nageeye, Nederlands recordhouder op de marathon, kan hierover meepraten: hij „denkt altijd wel twee keer na” voordat hij iets op Instagram zet.

Het zijn van een voorbeeldige sporter met een Instagram-account draait de geldkranen echter nog niet open, vertelt Eva van Reijmersdal, universitair hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hoeveel influencers verdienen, hangt af van de waarde van hun profiel. „Die waarde wordt voor een groot deel bepaald door bereik en betrokkenheid: hoe meer volgers, likes en reacties, des te waardevoller een profiel wordt.”

Vanaf 100.000 volgers

Vanaf honderdduizend volgers mag iemand zich macro-influencer noemen. Dan kunnen samenwerkingen met merken al snel een paar duizend euro per campagne opleveren, aldus marketeer Bril. Slechts een kleine minderheid van de Nederlandse sporters bereikt dit niveau. Onder andere Rico Verhoeven, Max Verstappen, Dafne Schippers en veel voetballers hebben een dergelijke achterban. Veruit de meeste Nederlandse atleten zijn met vijf- tot honderdduizend volgers ‘slechts’ micro-influencer. Zij houden weinig over aan hun Instagram-activiteiten. Bondsroeier Niki van Sprang, met bijna twintigduizend volgers een van de grootste profielen in roeiend Nederland, verdient „misschien enkele procenten bovenop de sportsubsidie”. Jamile Samuel, Europees kampioen atletiek in 2016, houdt er zelfs „niets, behalve korting en spullen” aan over.

Bovendien zijn deze inkomsten niet per se een extra inkomstenbron, zegt Lagae. „Ze kannibaliseren conventionele sponsoringsinkomsten. Er valt meer te verdienen op sociale media, maar daarmee minder op andere manieren.”

De verschuiving van traditionele sponsoring naar influencing via sociale media belast de topsporters met veel extra werk. Het vergaren en behouden van volgers vereist een goed doordachte marketingstrategie, zegt Van Reijmersdal. Timing, nabewerking, onderschriften en de afwisseling tussen commerciële en persoonlijke content spelen daarin een rol. De gesponsorde posts moeten ogenschijnlijk spontaan langskomen. „Als je een reclamefolder bent, haken mensen af.”

Voor professionele influencers is dit dan ook een fulltime baan. Zij hebben vaak een team van stylisten, locatiescouts, fotografen en meer. Dat is waar atleten tegen opboksen. „Ik vind het best veel gedoe. Ik wil eigenlijk gewoon rennen”, zegt Samuel, „hoewel het influencen mij steeds beter afgaat.”

Om zonder professionele ondersteuning toch een goede foto te schieten, zetten de atleten trainers, teamgenoten en familieleden in. Zo staat De Witte regelmatig met haar zusje op de baan te fotograferen. „En mijn vriend is fotograaf, daar heb ik geluk mee.”

Sommige sporters kiezen ervoor om hun digitale werk vervolgens uit handen te geven. Zij kunnen onder andere terecht bij Influencers of Sports, waar Bril verantwoordelijk voor is. Hij helpt sporters met het optimaliseren en vermarkten van hun online profielen en biedt zo de tijd en kennis die de atleten ontberen. Veel atleten blijven het werk echter zelf doen omdat ze geen commissie willen afdragen.

Voorbeeldfunctie en corona

Naast dat de foto’s doordachte kunstwerkjes moeten zijn, moeten atleten ook denken aan hun imago. Om volgers tevreden te houden, maar ook vanwege hun maatschappelijke voorbeeldfunctie naar hun vaak jonge volgers.

Lisanne de Witte ondervond haar maatschappelijke verantwoordelijkheid aan den lijve. „In de atletiek lopen we veel in korte broekjes en topjes. Ik heb ouders gesproken met kinderen die heel dun wilden worden om op mij te lijken. Nu probeer ik erop te letten dat ik kinderen niet verkeerd beïnvloed.”

Nageeye ondervond ook hoe glad het ijs is. „Ik ben ooit naar de schietbaan geweest en had daarvan een foto op Instagram gezet. Daar kreeg ik zoveel negatieve reacties op dat ik die heb weggehaald.”

En nu moeten atleten bewust zijn van de coronamaatregelen. Triatleet Michiel de Wilde plaatst geen foto’s meer waarop geen anderhalve meter afstand wordt gehouden.

Ook positieve energie

Influencen lijkt voor de meeste Nederlandse atleten veel moeite voor weinig baten. „De investering qua tijd, energie en aandacht is groot, terwijl het voor de meeste atleten een achterhoedegevecht is”, vat Wim Lagae samen.

Toch blijven de meeste atleten hun best doen op Instagram. Omdat alle extraatjes, hoe klein ook, welkom zijn.

Maar ook omdat sporters het leuk vinden om berichtjes te krijgen van fans, zeker na goede prestaties. Abdi Nageeye krijgt positieve berichten van mensen van over de hele wereld na wedstrijden. „Dat geeft veel energie en daar moet je dankbaar voor zijn”, zegt hij.

Instagram kan leuk en verdienstelijk zijn, zolang het vrijblijvend is en het je leven niet overneemt. Daar lijken al de gesproken sporters het over eens. De Witte: „Zodra het een verplichting wordt, kan het ten koste gaan van je prestaties.” Michiel de Wilde beaamt dat: „Je moet ervoor zorgen dat jij het controleert en niet andersom.”

Topsporters en hun volgers op Instagram

Voetballers : Memphis Depay: 10 miljoen Virgil van Dijk: 9,8 miljoen Frenkie de Jong: 7,4 miljoen Matthijs de Ligt: 5,2 miljoen Georginio Wijnaldum: 4,6 mj. Hakim Ziyech: 3,6 miljoen Daley Blind: 2,4 miljoen Wesley Sneijder: 2,1 miljoen Lieke Martens: 1,2 miljoen Andere atleten: Max Verstappen: 3,5 miljoen Rico Verhoeven: 1,5 miljoen Alistair Overeem: 990.000 Gökhan Saki: 500.000 Puck Moonen: 488.000 Mathieu van der Poel: 482.000 Ben Smith: 468,000 Jutta Leerdam: 466.000 Jeffrey Herlings: 449.000 Didi Gregorius: 366.000 Dylan Groenewegen: 287.000 Dafne Schippers: 272.000 Andruw Jones: 252.000 Michael van Gerwen: 250.000 Estavana Polman: 233.000 Nieky Holzken: 223.000 Sven Kramer: 195.000 Niki Terpstra: 165.000 Tess Wester: 157.000 Tyrone Spong: 150.000 Suzanne Schulting: 138.000 Kjeld Nuis: 135.000