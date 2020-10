In de rij om te beleggen in de populairste K-pop-band

Het komt niet vaak voor, maar donderdag hielden over de hele wereld fans van Koreaanse pop (K-pop) nauwlettend de beurs in Seoul in de gaten. BTS, een waanzinnig populaire boyband uit Zuid-Korea, maakte die dag zijn debuut op de aandelenmarkten.

Of, beter gezegd, het bedrijf achter de popgroep debuteerde op de beurs: Big Hit Entertainment. Naar dat moment keken niet alleen fans van BTS al maanden uit. Ook grote beleggers stonden, als fans voor een merchandisetafel, in de rij voor aandelen van het bedrijf. De beursgang was zowel bij particuliere als institutionele beleggers honderden keren overtekend.

Voorlopig ziet ook de echte wereld er zo rooskleurig uit als in de uitbundige videoclips van BTS, want de koers van Big Hit Entertainment was bij het debuut twee keer zoveel waard als vooraf was verwacht – al zakte die de dagen erna wat in. Op het hoogtepunt van de handelsdag kwam de waarde van het bedrijf uit op ruim 7 miljard euro.

Big Hit Entertainment is grotendeels in handen van oprichter Bang Si-hyuk, een muziekproducer die de K-pop-band bij elkaar bracht en het management voert. Het bedrijf regelt alle inkomsten rond de band, van de verkoop van rechten tot de optredens.

Bang bezit 43 procent van de aandelen. De zeven jonge leden van het sinds 2013 actieve BTS (de afkorting van ‘kogelvrije padvinders’ in het Koreaans) kregen van hem ieder een aandelenpakket dat inmiddels 13 miljoen euro waard is.

Van hiphop tot disco

Het succes van de notering aan de Korea Exchange markeert de internationale doorbraak van K-pop in de afgelopen tien jaar. De kleurrijke, expressieve jongens- en meisjesgroepen die in hun muziek elementen van hiphop tot disco combineren, vullen de Ziggo Dome met gemak. Inmiddels gaat er wereldwijd 4,3 miljard euro per jaar in K-pop om.

„BTS is in die industrie een van de grootste bands”, zegt Elmer Veldkamp, universitair docent Korea Studies aan de Universiteit Leiden. „Met hun Engelstalige nummers hebben ze ook de buitenlandse markt bestormd. Daarmee komen ze verder dan alleen de niche van K-pop-fans.”

BTS-nummer ‘Dynamite’ stond in september op de eerste plek in de prestigieuze Amerikaanse hitlijst de Billboard Hot 100. Geen Zuid-Koreaanse act kreeg dat ooit voor elkaar. Deze maand deed ‘Savage Love’ hetzelfde.

BTS is verder vooral indrukwekkend om de hoeveelheid geld die het genereert. Drukte Covid-19 dit jaar bands overal ter wereld de werkloosheid in, de omzet van Big Hit Entertainment groeit naar verwachting met bijna de helft tot ruim een half miljard euro.

Dat komt deels door de digitale concerten die de band geeft, zegt Veldkamp. Vorig weekend betaalden bijna een miljoen fans minstens 38 euro om naar een livestream van een optreden te kijken. In juni deden driekwart miljoen mensen dat.

Geen wonder dat grote investeerders aandelen Big Hit Entertainment willen. De tientallen miljoenen fans van BTS – die zichzelf ARMY noemen en online zeer actief zijn – zorgen voor een aanhoudende inkomstenstroom.

„K-pop-fans hebben een enorme toewijding”, zegt universitair docent Veldkamp. „Het is een sport te laten zien wat voor spullen je hebt van je favoriete band.” Van BTS-videogames tot -stripboeken, het is te koop. „En een aandeel hoort nu bij die collectie.”

Dat neemt niet weg dat beleggen in Big Hit Entertainment een risico blijft. Het is voor 90 procent afhankelijk van BTS, weet Veldkamp. Verliest de band z’n populariteit, ontstaat een schandaal, moeten de jongens in dienst – dan storten de inkomsten in.

