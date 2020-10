‘Hagedissen uitbroeden voelde als een zoogdierlijke zwangerschap’

Jacco Borggreve is de eerste performancekunstenaar niet die zijn hengel in de intersoortelijke vijver uitwerpt. In 2011 liet de Franse Marion Laval-Jeantet (May The Horse Live In Me) paardenbloed bij zichzelf injecteren. Het leverde haar naar eigen zeggen buitenmenselijke ervaringen op; ze voelde zich „emotioneel een herbivoor” en „een supermens”. Dan was er de Cypriotisch-Australische Stelarc, die niet zozeer de relatie met dieren als wel die met machines onderzocht. Bijvoorbeeld door zichzelf poedelnaakt en gespietst aan vleeshaken door een ruimte te laten zweven, dit alles om kunst en technologie vooruit te helpen. Zoekt u gerust zelf de foto’s op.

Maar Borggreve (1996) is misschien wel de eerste Nederlandse performancekunstenaar die in dit water vist. Hij kreeg in 2017 bekendheid toen hij een chip onder zijn huid had laten implanteren, waardoor hij voor iedereen die wilde 24/7 te traceren was. Voor zijn nieuwe installatie Ever It Takes liet de kunstenaar zich deze zomer in het Rotterdamse V2_ Lab voor de instabiele media twee maanden kerkeren. Hij koppelde zich daar via thermo-elektrische modules aan een broedmachine met hagedisseneieren. Soms wel acht uur per dag lag hij lichaamswarmte om te zetten in energie die weer broedwarmte opleverde voor de eitjes.

Kunstenaar Jacco Borggreve met de hagedissen die hij in twee maanden uitbroedde. Foto Jacco Borggreve

Naast deze energievoorziening zorgde hij ook voor de levering van menselijke sappen. Borggreve composteerde zijn eigen urine, mat de zuurgraad ervan, filterde vervolgens het hele boeltje terug naar H 2 O om het tenslotte toe te voegen aan het substraat van de reptieltjes in wording.

Het bleef allemaal niet zonder succes. Uit de eierschalen braken na twee maanden menselijk broed- en voedwerk zes kerngezonde hagedissenbaby’s met hun witte kopjes naar buiten. Die dankten, berekende Borggreve, voor zo’n tien tot vijftien procent hun bestaan aan de kunstenaar. „De eitjes van een hagedis bevatten voedingsstoffen waar de foetussen tot tachtig procent op vooruit kunnen. Dat laatste deel heb ik aangevuld.”

Waarom niet gewoon de stekker in het stopcontact gedaan en water uit de kraan gebruikt? Economisch absoluut slimmer, geeft Borggreve toe, maar het ging hem natuurlijk niet om slimmigheid. „Het was voor mij een soort ritueel, waarin ik wilde ervaren wat er met een mens gebeurt als hij levende wezens co-creëert, als hij in materiële zin medeverantwoordelijk is voor hun bestaan.”

Het was voor mij een soort ritueel, waarin ik wilde ervaren wat er met een mens gebeurt als hij levende wezens co-creëert

En? „Ook al heb ik de reptielen niet in mijn lichaam gedragen en is er geen dna doorgegeven, toch voelden die twee maanden als een zoogdierlijke zwangerschap. Ik denk dat er, door de interventie van mijn eigen lichaam in het ontstaan van deze hagedisjes, een vorm van empathie met deze andere soort is gegroeid. Toen bijvoorbeeld één van de baby’tjes na korte tijd overleed, ervoer ik dat echt als rouw. Ja, dat was een verdrietig moment.”

Voor de kunstenaar was die empathische reactie een waardevolle ontdekking. „Dagelijks staan er duizenden broedmachines te loeien, terwijl niemand zich afvraagt wat die productie betekent voor onze verantwoordelijkheid ten opzichte van al dat nieuwe leven. Maar als je er, zoals ik, als mens tussen gaat zitten, wordt het spannend. Ons lichaam is het ultieme ijkpunt voor onze eigen beleving. Zelf heb ik op een diepe manier ervaren dat maakbaarheid een relatie van verantwoordelijkheid en empathie schept, over de grenzen van de menselijke soort heen.”

Ever It Takes van Jacco Borggreve is te volgen op zijn website. Inl: Het hagedissenprojectvan Jacco Borggreve is te volgen op zijn website. Inl: jaccoborggreve.com

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 oktober 2020