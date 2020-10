Frans kabinet wil optreden tegen ‘vijanden van de republiek’

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin wil hard optreden tegen de „vijanden van de republiek” die volgens hem medeverantwoordelijk zijn voor de dood van de geschiedenisleraar Samuel Paty. Tientallen mensen zijn aangehouden en er wordt gekeken of bepaalde organisaties ontbonden kunnen worden. De docent is namelijk slachtoffer geworden van „een fatwa”, zei de minister maandag op de radiozender Europe 1.

Naar aanleiding van de moord hebben de autoriteiten ingegrepen bij „netwerken, organisaties of mensen rondom geradicaliseerde kringen”, zei Darmanin. De docent is volgens de bewindsman slachtoffer geworden van een online haatcampagne die hij in verband brengt met een breder aanwezig radicaal gedachtengoed. De politie heeft volgens hem sinds de moord tachtig onderzoeken geopend naar online geweld. Maandagochtend deed de politie door het hele land op tientallen plekken invallen. In hoeverre die direct verband hielden met de moord op de leraar, liet hij in het midden.

Garmanin zei ook te onderzoeken of organisaties die hij als radicaal beschouwt ontbonden kunnen worden. Een van die instellingen is het Collectif contre l’islamophobie en France (Collectief tegen Islamofobie in Frankrijk, CCIF), een organisatie die islamofobe incidenten registreert. Het CCIF ontvangt subsidie van de overheid, erkende de minister. Hij wil de organisatie ontbinden omdat een man die het vuurtje rond het voorval op de school opgestookt zou hebben „duidelijk aan deze organisatie heeft gerefereerd”. Ook de CCIF beschouwt de minister als een „vijand van de republiek”.

Onthoofd

De 47-jarige Paty werd vrijdag onthoofd in een buitenwijk van Parijs. Vrijwel zeker hield zijn dood verband met het feit dat hij in een les over vrijheid van meningsuiting waarin hij een afbeelding van de profeet Mohammed had laten zien. Hij werd vervolgens aangevallen door Abdoullakh Anzorov, die op Twitter schreef dat hij „een van [Macrons] honden heeft geëxecuteerd die het heeft aangedurfd om de profeet te beledigen”.

De 18-jarige Rus van Tsjetsjeense afkomst had geen directe link met de school en woonde tachtig kilometer verderop. Vermoedelijk werd hij tot zijn daad aangezet doordat hij berichten had gezien waarin de docent werd bekritiseerd. Die werden verspreid door onder anderen een vader van een leerling op de school waar Paty les gaf. Anzorov werd door de politie doodgeschoten.