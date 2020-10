‘Emotie is bepalend als je een huis koopt’

in

‘Bij het kopen van een huis zou je eigenlijk moeten letten op dingen als: zijn de kozijnen verrot? Maar zo rationeel zijn de meeste mensen helemaal niet. Bij het kopen van een huis is emotie bepalend, je voorstellen dat jíj daar woont. Wat daarbij helpt is de inrichting – smaakvol, maar net anoniem genoeg om jouw eigen leven erop te projecteren.

Als verkoopstylist en homestager richt ik een te koop aangeboden huis van top tot teen in. Met meubels, kunstplanten, lampen, noem maar op. Mijn klanten zitten vooral in Amsterdam en het Gooi. Hoe ik te werk ga, hangt af van het huis, een penthouse heeft een andere doelgroep dan een microwoning.

„Het is een misverstand dat je in de huidige woningmarkt geen aandacht hoeft te besteden aan het interieur omdat het huis toch wel verkoopt. Je ziet dat een verkeerd ingerichte woning lang op de markt staat of veel minder mensen trekt op de bezichtiging. Dat is voor een deel de invloed van Funda: in foto’s van een witte lege ruimte zit geen diepte, mensen weten niet waar ze naar kijken.

„Voor elke opdracht gaan we met mijn team van vier shoppen in mijn loods. Die is vierhonderd vierkante meter en je vindt er alles wat je je kunt voorstellen: van banken tot handdoeken en duizenden accessoires.

„Door de gekte op de woningmarkt kijk je soms op van de bedragen: een huis dat ik inrichtte werd verkocht voor 1,85 miljoen euro – 3,5 ton boven de vraagprijs. Toch vind ik driehoog achter net zo leuk om te doen als een luxewoning op de Zuidas.”

uit

‘Eigenlijk interesseert geld mij niet zo – ik hoef niet per se heel rijk te worden en heb geen streefbedrag dat op de bank moet staan. Ik ga uit van een basis. Ik wil genoeg geld hebben om mijn gezin te onderhouden en af en toe een mooie reis te maken. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld met zijn allen naar Japan geweest.

„Wellness en nieuwe meubels laten mij koud, ik kan naar de loods rijden voor een gebruikte bank. Ook krijgen mijn twee studerende, uit huis wonende kinderen een maandelijkse toelage van 550 euro van mij en hun vader.

„Mijn partner doet meestal de boodschappen, omdat ik het te druk heb. In het weekend vind ik het heerlijk om uitgebreid te koken met verse producten van de markt.

„Een ochtendritueel? Daar heb ik geen tijd voor. Ik maak weken van zestig, zeventig uur. Daarom is het mijn doel om het bedrijf zo te laten groeien dat ik nog één persoon kan aannemen, waardoor ik vaker vrij kan nemen. Ik zou het dan een luxe vinden om op dinsdagochtend naar het Rijksmuseum te gaan.”

Inkomen: 3.000 euro netto Uitgaven: hypotheek, g/w/l (1.500 euro, gedeeld), telecom (80 euro, gedeeld), verzekeringen (80 euro, gedeeld), auto (290 euro, gedeeld), boodschappen (800 euro, gedeeld), kranten en tijdschriften (60 euro, gedeeld), goede doelen (50 euro), bijdrage studie oudste kinderen (550 euro), kinderclubjes en BSO (370 euro, gedeeld), sport (roeien, 60 euro), kleding (110 euro), verzorging en wellness (50 euro), horeca (140 euro), reizen (350 euro) Sparen: wat overblijft gaat terug in het bedrijf Laatste grote uitgave: vakantie met de kinderen (5.000 euro, gedeeld)

