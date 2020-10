Eeuwenoud kattenplaatje ontdekt in woestijn Peru

Archeologen hebben op een heuvel in de woestijn in het zuiden van Peru een eeuwenoude tekening ontdekt van een kat. Het op een heuvel getekende geoglief is 37 meter lang, zo meldde het Peruaanse ministerie van Cultuur donderdag. Het kattenplaatje werd ontdekt bij werkzaamheden in de Nazca-provincie, een gebied dat bekendstaat om zijn eeuwenoude tekeningen.

De tekening was slecht zichtbaar en stond op het punt te verdwijnen vanwege haar ligging op een steile helling die vatbaar is voor erosie. Archeologen ontdekten het geoglief bij werkzaamheden aan een uitzichtpunt in de buurt. Nadat de heuvel zorgvuldig werd schoongemaakt, kwamen lijnen van zo’n dertig centimeter breed te voorschijn waaruit een kattenlichaam is op te maken. „Deze ontdekking laat opnieuw het rijke en gevarieerde culturele erfgoed van het gebied zien,” aldus het Peruaanse ministerie.

Op basis van „stilistische kenmerken” dateren de deskundigen de tekening op honderd tot tweehonderd jaar voor Christus. In die tijd leefde een volk in het gebied dat vaak soortgelijke tekeningen maakte op keramiek en textiel. Als de schatting klopt, zou het ontdekte kattenplaatje ouder zijn dan de andere geogliefen in het gebied. In Zuid-Amerika komen meerdere katachtigen voor, waaronder jaguars en poema’s.

Werelderfgoed

De omgeving van Nazca staat bekend om haar honderden eeuwenoude tekeningen van onder meer apen, vogels, lama’s en hagedissen. De woestijnvlakte van 450 vierkante kilometer ligt ten zuiden van de hoofdstad Lima. De meeste tekeningen zijn waarschijnlijk gemaakt door de Paracas- en Nazca-volkeren, die grofweg van 200 voor Christus tot 600 na Christus in het gebied leefden. Over de functie van de zogeheten lijnen van Nazca en Palpa bestaat nog veel onduidelijkheid.

De eerste geogliefen van Nazca werden in de jaren twintig van de vorige eeuw ontdekt. Tien jaar later werd het gebied openbaar gemaakt. De tekeningen, die je alleen vanuit een vliegtuig goed kunt zien, staan sinds 1994 op de werelderfgoedlijst van Unesco. Met behulp van drones vonden archeologen de afgelopen jaren zeker tachtig nieuwe geogliefen.