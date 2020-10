Een sterk en ernstig programma over seksueel misbruik

De verbijsterende details zitten in Geraldine en de vrouwen vaak aan de zijkant van de verhalen. Zangeres Lynn vertelt hoe ze na afloop van een optreden door twee mannen werd meegenomen naar een verlaten huis, twee kilometer over de Nederlandse grens. Daar werd ze bedreigd en diverse malen verkracht. De ramen waren met vuilniszakken dichtgeplakt, in een lade zou een pistool liggen, ze vreesde voor haar leven. Na zeven uur werd ze losgelaten en vluchtte ze naar haar ouders. Daar vertelde ze niets.

Het zwijgen van Lynn (die ook niet meer wil optreden) is waar het programma Geraldine en de vrouwen (RTL4) begint. Zes slachtoffers van seksueel misbruik reizen erin naar Kroatië voor een therapieweek – een format dat verwant is aan het door dezelfde productiemaatschappij gemaakte Beau en de veteranen.

Het is het eerste grote programma van Geraldine Kemper (30) sinds de BNN-presentator meer dan een jaar geleden overstapte naar RTL. Sindsdien was ze slechts te zien als backstage-interviewer in The voice of Holland, wat even deed vrezen dat het talent zou verdwijnen in een van de grote zwarte gaten van de commerciële televisie – voor je het weet word je geparkeerd bij een quizje.

Zo is het niet uitgepakt: Geraldine en de vrouwen is een sterk en ernstig programma. Thematisch sluit het aan bij Verkracht of niet?, dat Kemper voor BNNVARA maakte. De opzet van de therapieweek in Kroatië is verre van zachtzinnig. Niet alleen zijn telefoons en alcohol uit den boze, ook mogen de vrouwen (de opnamen dateren van voor de coronacrisis) elkaar niet knuffelen. En het is ze niet toegestaan elkaar te vertellen wat ze precies hebben meegemaakt.

In een van de therapiesessies is te zien hoe hard de strategie kan uitpakken. Lynn zit op een stoel en mag niet omkijken, terwijl een therapeut met een groot mes achter haar langs loopt. Hij schraapt met het lemmet over de muur en hakt even later met stevige halen een appel aan stukken – een mens hoeft geen trauma te hebben om dat doodeng te vinden. Later legt de therapeut uit: „We willen ze maximaal naar de herinnering toe brengen, om ze dan te laten ontdekken dat ze toch veilig zijn.”

Kemper, door de regisseurs iets vaker in beeld genomen dan strikt noodzakelijk, interviewt de vrouwen empathisch en oplettend. Dat blijkt wanneer ze aan het water zit met Marina, een vrouw die vanaf haar vierde meer dan tien jaar werd misbruikt door een buurjongen en zijn vrienden. Marina zegt, naar aanleiding van haar therapie van die ochtend: „Ik wil nu heel graag fysieke pijn voelen.” Kemper, meteen: „Hóór je wat je nu zegt?” Marina zegt dat de gedachte voor haar verre van bizar is en dat de drang „heel hoog” is. Kemper, gedecideerd: „Dat gaan we niet doen.” En na een stilte, met een voorzichtige lach: „Ik zit nu de hele tijd naar je handen te kijken, of je je niet stiekem pijn doet.”

In de zondag uitgezonden eerste aflevering van Geraldine en de vrouwen draaide het meer om de therapie dan om de details van het leed dat hun is aangedaan – een geruststellend terughoudend begin. De behandelingen werpen ook al hun eerste vruchten af. Marina vertelt hoe ze een sessie met een van de mannelijke therapeuten tjokvol agressie was ingegaan, maar dat die nu ‘weg’ was. „Ik zou wel een biertje lusten”, zegt Marina – maar dat mag dus niet.

Wel wordt er later in het donker gezamenlijk gezongen bij een gitaar in de mediterrane avond. De camera glijdt ook even langs Lynn, de zangeres. Die houdt haar lippen op elkaar.