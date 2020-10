‘Dit is my lucky day”, zegt John, als hij voorzichtig de ladder afdaalt. „Kijk nu toch eens.” Op zijn hand zit een diertje van een centimeter of drie. Twee kraalogen kijken rond in een lijfje dat zijn best doet op boomschors te lijken. „Ik doe dit werk hier al veertig jaar”, zegt hij, „en dit is de derde keer dat ik een grijze boomkikker zie”.

John werkt bij een bedrijf dat de bomen hier in tuinen en parken in de gaten houdt. Deze week kwam hij elke ochtend met een hoogwerker het terrein oprijden. Ik loop met hem mee. Ik wil zeker weten dat hij geen bomen laat staan die een gevaar vormen, die verrotte wortels hebben en om kunnen vallen.

„Kijk, die buigt met de wind mee, die redt het wel”, zegt hij bij een spar van zo’n tachtig meter hoog. „Maar deze iep”, hij klopt op het hout, „is ziek! Die moet gekapt worden”. Ik geloof John op zijn woord.

„Ik begon bij dit bedrijf toen ik 16 was”, vertelt hij. „De jongste bediende. Een mager jochie was ik, dat zich nog niet hoefde te scheren.” Hij wrijft met zijn hand over zijn baard. „Ik stond onderaan op wacht, om te waarschuwen als er gevaar dreigde. Nooit ergens anders gewerkt. Ik ken alle bomen hier in de buurt als mijn broekzak. Sommige heb ik nog geplant. Die bijvoorbeeld.” Hij wijst naar een rode eik, die lijkt te branden in de Indian summer. „Een sprietje was het. En kijk nu eens.”

Ze zeggen wel dat mensen op hun hond gaan lijken na verloop van tijd. Een man met een wilde krullenbos op zijn poedel, een vrouw met strak naar achteren gekamd haar op haar hazewindhond.

John is op de bomen gaan lijken waartussen hij jaar in jaar uit werkt. Lang, kaarsrecht en stevig gebouwd. Niet iemand die je zomaar omver blaast.

De grijze boomkikker zit kalmpjes in zijn grote handen. „Zijn ze niet gevaarlijk?” vraag ik. Hij kijkt ernstig. „Jij bent bang voor de natuur, omdat je er weinig vanaf weet. Hoe meer je je erin verdiept, hoe minder angst je hoeft te hebben.”

„Deze kikker is een vrouwtje”, zegt hij. „Dat zie je aan de lengte. Als je maar niet eerst de kikker en dan je gezicht aanraakt, dan is er niets aan de hand.”

Hij zet haar op de schors van een andere boom, voor hij verder gaat met snoeien. De kikker laat haar oogjes alle kanten op schieten, voor ze wegspringt.

Wie blijft er nu nog veertig jaar bij hetzelfde bedrijf, vraag ik me af. Jongeren beginnen aan een baan voor een paar jaar hooguit en dan zien ze wel verder. Je moet je voortdurend ontwikkelen, zegt men. Mensen die blijven werken tot ze het gouden horloge krijgen voor hun pensioen, dat is iets van vroeger.

John werkt de rest van de dag in stilte tussen zijn bomen. „Bomen zijn mijn vrienden”, vertelt hij. „Ik ben niet zo’n prater. Daarom ben ik ook nooit getrouwd. Om een vriendin te krijgen, moet je wat te vertellen hebben.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 oktober 2020