De schoenen uit ‘sneakerhoofdstad’ Putian gaan nu naar de Chinezen zelf

Zwarte Zus komt langzaam steeds een stukje dichterbij gelopen. „Wil je zien wat ik allemaal in huis heb?”, fluistert ze verleidelijk in de donkere straten van het Oost-Chinese Putian. „Kom maar mee, dan gaan we naar boven”, zegt ze, terwijl ze een hek openmaakt met een sleutelkaart. In een donkere gang gaat een lift gaat naar de 23ste verdieping van het flatgebouw.

Daar opent ze de deur naar een fel verlicht appartement. Er staan witte kasten met rijen vakjes boven en naast elkaar tegen de muren. In elk vakje zit een sneaker: Gucci’s, Nikes, en Yeezy’s, in alle kleuren en maten. In de hoek staat een kledingrek met tasjes van Louis Vuitton die nonchalant over kleding van Calvin Klein en Balenciaga zijn gedrapeerd. Alles is 100 procent nep.

Putian is niet alleen de sneaker-hoofdstad van China, maar vooral de hoofdstad van de nepschoen. Soms zijn dat namaakmerkschoenen, soms ook varianten op bekende merken waaraan een paar letters of details veranderd zijn. Zo heb je het merk New Bannuo, dat wel erg veel lijkt op het Amerikaanse merk New Balance. Er is een Nike-schoen waarvan de swoosh geen streep is, maar een serie klein gedrukte lettertjes.

Zwarte Zus probeert haar schoenen te slijten aan iedereen die maar enige belangstelling toont. Ze spreekt mensen aan op straat, maar die lopen er niet veel. „Er is een paar dagen geleden een razzia geweest en er zijn mensen opgepakt, daarom durft niemand nu meer te komen”, zegt ze.

Van dergelijke razzia’s zijn er elk jaar wel een paar. Dat helpt even, maar de handel komt steeds snel terug. De lokale overheid pakt niet echt door, want te veel mensen zijn afhankelijk van de productie van schoenen, en de handel erin. Naar schatting 30 procent van het geld in Putian wordt verdiend met schoenen, nep en echt.

Zwarte Zus verkoopt ook buiten China: via internet worden de schoenen besteld, en dan per paar verstuurd met de koerier. Die handel is met corona vrijwel stil komen te liggen. De tarieven om pakketjes te versturen zijn omhooggegaan, vertelt ze, en Chinese pakketdiensten willen de illegale pakketjes ook minder graag versturen.

Zwarte Zus is niet haar echte naam. Ze gebruikt die om via Wechat, het Chinese Whatsapp, klanten te werven. Ben je eenmaal met haar bevriend op Wechat, dan blijft ze je spammen met foto’s van schoenen en nepkleding.

Schamel vangnet

Niet alleen Zwarte Zus heeft het moeilijk. Zo’n 80 miljoen mensen raakten door corona hun baan kwijt. Van hen kreeg slechts 3 procent een werkloosheidsuitkering. Ook in China nam de kloof tussen arm en rijk door corona toe.

Stimuleren van productie gaat de overheid in de praktijk veel beter af dan stimuleren van consumptie. Dat was altijd al zo, maar ten tijde van corona geldt dat nog sterker. De industriële productie lag in september liefst 6,9 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl de consumptie nauwelijks veranderde. Omdat het sociale vangnet in China zo schamel is, zijn juist veel armere mensen bang om geld uit te geven.

Ook schoenenfabriek SEMS, een bedrijf met zo’n vijfduizend werknemers dat zich richt op het duurdere segment sneakers, zag de omzet door corona teruglopen. Daarom probeert het bedrijf naarstig nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Manager Cheng Guangmiao, een man met een dun baardje, vertelt erover terwijl hij de kleine demonstratiefabriek achter de ruime, maar stille showroom van schoenenfabriek SEMS laat zien. In die brandschone, door computers aangestuurde fabriek werken vooral robots. Elke machine maakt een andere, telkens verschillende schoen. Welke schoen, dat bepaalt de klant. Die moet daarvoor op een groot apparaat gaan staan, met dunne witte kousjes aan. Het apparaat meet diens voeten en enkels driedimensionaal op. Op een computerscherm kan de klant de stand van zijn enkels zien en waar en met hoeveel druk zijn voeten de grond raken.

„Met die gegevens maken we schoenen die precies op maat zijn voor die klant, ook als zijn voeten bijvoorbeeld niet even groot zijn”, zegt Cheng. Dat is mooi voor de klant, én voor de fabriek. „Zo kunnen we on demand produceren, zonder kosten voor opslag.”

Het is nog niet zover, maar het idee is dat verkopers straks door heel China bij mensen thuis langsgaan met een kleinere versie van het apparaat in een koffertje. Hun schoenen worden dan binnen twee uur geproduceerd, en binnen drie dagen aan huis geleverd.

„We zijn nu bezig met het opleiden van verkopers. We willen ook zolen maken die precies bij een bepaalde voet passen”, zegt Cheng. „Als de technologie vervolmaakt is, en de machine is naadloos aangesloten op de productie, dan willen we de technologie ook aan andere fabrikanten verkopen. [Sportartikelketen] Decathlon heeft al interesse getoond.”

„Het is helemaal niet zo makkelijk meer om aan het buitenland te verkopen”, zegt ook Cheng. „Vroeger ging 70 tot 80 procent van onze productie naar het buitenland, nu is dat nog 60 of 50 procent. De export is extra snel teruggelopen door corona.”

Binnenlandse markt

Voor Cheng is het duidelijk dat zijn fabriek zich meer op de binnenlandse markt moet gaan richten. Dat past bij wat de Chinese president Xi Jinping wil. Xi komt met wat hij noemt „duale circulatie”. Dit begrip komt centraal te staan in het vijfjarenplan voor 2021-2025. China moet zijn economie in de toekomst vooral bouwen op het fundament van de eigen productie en van de enorme binnenlandse markt, vindt Xi.

Het is een essentiële beleidswijziging. Waar China sinds de openstelling van het land in de jaren tachtig onder leider Deng Xiaoping vooral wilde integreren in de wereldeconomie, speelt de wereldmarkt in Xi’s nieuwe visie nog slechts een secundaire, aanvullende rol. Duale circulatie is daarmee de Chinese vertaling van de ontkoppeling van de Chinese en de Amerikaanse economie.

Cheng denkt dat binnenlands nog veel winst valt te halen. „Amerikanen hebben gemiddeld 8,2 paar schoenen, Europeanen 6 en Chinezen maar 2,4. Daar zit dus nog een enorm groeipotentieel.”

Yu Guomin, van het bedrijf 0594, zit met zijn voeten op zijn bureau te slapen in zijn kantoor. Er zijn toch geen klanten in zijn enorme showroom annex winkel in het centrum van Putian. Eenmaal wakker geschrokken, vertelt hij dat hij zijn export aan het begin van het jaar met 30 tot 50 procent zag teruglopen. „Nu is de export weer stabiel, maar we zien vooral kansen op de binnenlandse markt”, zegt ook hij.

Yu is geen fabrikant. Hij biedt in zijn showroom schoenen aan van allerlei producenten, voor doorverkoop aan groothandelaren of individuen. De schoenen zijn soms van Chinese merken, maar veel vaker gaat het om namaak.

Achter de showroom is een aantal opnamecellen gebouwd met roze of lichtblauwe wanden, in een zakelijke stijl of juist die van een tienerkamer. „Daar kunnen influencers de schoenen rechtstreeks aan de man brengen via livestreaming vanaf hun mobiele telefoon”, vertelt hij.

Op dit moment doet niemand dat, maar twee keer in de maand zijn er grote events waarvoor bekende influencers worden gevraagd. „Sommige van hen hebben miljoenen fans. Op dergelijke evenementen wordt voor tientallen miljoenen yuan [miljoenen euro’s] verkocht”, verklaart Yu.

Veel influencers doen hun werk ook gewoon vanuit hun eigen huis, 0594 stuurt de schoenen dan naar ze toe. Het is dé nieuwe manier van verkopen in China: veel moderner dan je schoenen met een foto erbij op de sites van Alibaba plaatsen.

Yu heeft wel vertrouwen in de toekomst, zegt hij. „Drie maanden geleden zag je nog dat mensen hun geld vooral vasthielden, dat ze niet durfden consumeren”, zegt Yu. „Inmiddels vertrouwen ze erop dat de corona verdwenen is, ze bestellen weer.”

Doen ze dat al op grote schaal? Yu aarzelt even. „Het is nog niet zo goed als het was, maar het wordt wel steeds een beetje beter.”

Economie China herstelt Waar veel landen door corona te maken hebben met economische krimp, laat China voor het derde kwartaal een groei van 4,9 procent zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal lag de groei nog op 3,2 procent. Het herstel van de Chinese economie wint daarmee aan momentum. Wel was de groei lager dan waar veel analisten op hadden gerekend. China deed het goed op het gebied van export, (staats-)investeringen in de industrie en industriële productie. De investeringen in infrastructuur, investeringen door bedrijven zelf en de consumptie bleven nog achter. Zo consumeerden huishoudens 0,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl het besteedbaar inkomen groeide met 4,9 procent. Dat lijkt te duiden op een nog wankel vertrouwen in het herstel van de economie onder de gewone bevolking, en op een zwakke financiële situatie van veel huishoudens. Officieel staat de werkloosheid op 5,4 procent, maar in werkelijkheid ligt die hoger. Juist de onderkant van de arbeidsmarkt is zwaar geraakt door corona. Volgens Yi Gang, hoofd van de centrale bank van China, komt de groei voor heel 2020 waarschijnlijk uit op zo’n 2 procent. Daarmee is China waarschijnlijk de enige grote economie die dit jaar groei laat zien. Louis Kuijs, de hoofdeconoom voor Azië van onderzoeks- en adviesbureau Oxford Economics, verwacht dat het herstel van de Chinese economie ook in het vierde kwartaal doorzet. De groei zal ook dan waarschijnlijk vooral gedreven worden door investeringen en door de industriële productie. Voor 2021verwacht hij zelfs een groei van 7,6 procent.