De schimmige strijd om een huis in Oud-Zuid

Het is bijna middernacht op 9 oktober als Trix van Dugteren lawaai hoort in haar trappenhuis. Ze rent naar de deur en begint te filmen, door het kijkgaatje heen. „Fuck you!”, wordt er naar haar voordeur geroepen, door gasten van haar bovenbuurvrouw. „Fuck your mother!”, „fucking crazy bitch”, „I’ll fucking kill you!”.

Een dag later schrijft Van Dugteren de vader van haar bovenbuurvrouw, een anesthesist bij Bergman Clinics, een boze mail over wat er zich heeft afgespeeld. De opnames doet ze erbij.

Het antwoord komt een dag later – via een advocaat. Van Dugteren geeft „een geheel verzonnen interpretatie”, mailt de bovenbuurvrouw. Er was zeker geen „zuipfeest”, ze had gewoon een vriendin op bezoek. Die zat „niet goed in haar vel”, de wijn viel verkeerd en de vriendin ging vervolgens „in een humeurige stemming haar stem verheffen”.

Het schelden op de trap was niet tegen Trix gericht, maar tegen de bovenbuurvrouw die haar vriendin vroeg weg te gaan, schrijft ze. „Ik word geframed. Van Dugteren grijpt alles aan om een situatie in scène te zetten waarvan zij denkt dat het haar voordeel gaat opleveren in de gerechtelijke procedures. Ik kan alleen maar hopen dat er op zeer korte termijn een einde komt aan het verblijf van Van Dugteren op de Oranje Nassaulaan.”

Oud-Zuid: het duurste stadsdeel

Welkom aan de Oranje Nassaulaan in Amsterdam-Zuid, het duurste stadsdeel van de stad. Hier lijkt alles uitvergroot: de huizenprijzen, de glimmende SUV’s, de vastgoedbazen die ook mediapersoonlijkheid zijn. Zoals Klaas Hummel, huisbaas van Van Dugteren. Hummel was zakenpartner van de in 2004 vermoorde ‘bankier van de onderwereld’ Willem Endstra en verschijnt met enige regelmaat in de media, zoals dit voorjaar toen hij op tv het coronabeleid van het kabinet bekritiseerde. Zijn vermogen wordt geschat op ruim 200 miljoen euro.

Al even uitvergroot is het conflict tussen huisbaas Hummel en huurder

Huurmarkt Minder aanbod 108 duizend sociale huurwoningen verdwenen sinds 2013 van de markt, stelt de Woonbond. De woningen worden inmiddels in de vrije sector verhuurd of zijn verkocht. 35 procent stegen de huren tijdens de afgelopen drie kabinetten-Rutte. 2013 is het jaar waarin het omslagpunt plaatsvond. Sindsdien daalt het aantal sociale huurwoningen.

Van Dugteren, dat speelt sinds de millenniumwisseling. Eerst was de inzet een sterke huurverhoging, maar inmiddels zet Hummels vastgoedbedrijf alles op alles om Van Dugteren uit het pand te krijgen. Zij zou een slechte huurder zijn, die de andere bewoners van het pand en hem als verhuurder het leven zuur maakt. Zijn dossier over haar ‘misdragingen’ beslaat inmiddels ettelijke ordners, de rekening van zijn advocaat en proceskosten bedragen meer dan een ton.

Van Dugteren heeft een even dik dossier aangelegd over Hummel. Daarin staat hoe de vastgoedman en zijn bedrijf allerlei relaties en bekenden zouden hebben opgetrommeld om kwaad te spreken over Van Dugteren – in brieven, maar ook onder ede bij de rechtbank – met als doel haar uit haar huurwoning te verdrijven. Eén van hen: de bovenbuurvrouw, een goede vriendin van Hummels dochter.

Van Dugteren woont sinds dertig jaar op de tweede verdieping, die geldt als sociale huurwoning. Ze betaalt zo’n 500 euro voor 82 vierkante meter op de tweede verdieping van het statige pand, aan één van de mooiste lanen van de stad, vlakbij het Vondelpark. Ze kijkt zo in de tuin van prins Maurits, oud-voetballer Marco van Basten woont verderop. Haar eigen plek mag dan al jaren niet veranderd zijn, de stad om haar heen des te meer. Een kleine studentenkamer buiten de ringweg wordt nu voor meer verhuurd dan haar complete verdieping.

Die situatie leidt op veel plekken in de stad tot problemen, zien ze bij het gemeentelijk huurderssteuntpunt !WOON. „Er spelen meer van dit soort rechtszaken”, zegt Gert Jan Bakker van !WOON. „De huurvoorraad telt nog duizenden huizen waar de huurders al jaren wonen en nog vallen onder het oude huurregime. Als zij verhuizen, schiet de huurprijs voor een nieuwe huurder omhoog.”

Bakker geeft het voorbeeld van een sociale huurwoning die een eigenaar kan omtoveren in „vijf studentenkamers van elk 500 euro per maand”. Bij het kapitale pand aan de Oranje Nassaulaan speelt dit in essentie ook, zegt hij. „Er is zoveel te verdienen voor particuliere verhuurders als zij erin slagen onder oude huurcontracten uit te komen. De zaak van Van Dugteren is daar een extreem voorbeeld van.”

Het conflict is tegelijkertijd een treffend voorbeeld van een landelijke trend: wonen in de stad wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur concludeerde onlangs dat dit niet alleen geldt voor mensen met lage inkomens, maar inmiddels ook voor grote delen van de middenklasse.

Lees ook: De stad is nu alleen voor de rijken

Een van de laatste bastions waar lage en middeninkomens terecht kunnen in de stad is de sociale huursector. Daar zijn de huren gematigd, krijgen bewoners huursubsidie en genieten ze huurbescherming.

Op deze huurbescherming spitst de zaak tussen Hummel en Van Dugteren zich toe. Wil Hummel van zijn huurder af zodat zijn pand miljoenen meer waard wordt en hij de woning voor veel meer geld kan verhuren? Of is Van Dugteren een lastige huurder die gebruik maakt van haar huurrechten om zo in de woning te kunnen blijven wonen?

Antwoord op die vraag is niet eenvoudig, getuige het feit dat de zaak is inmiddels vier keer voor de rechter is geweest. Op 22 oktober volgt een nieuwe ronde, dan dient bij het Amsterdamse gerechtshof een hoger beroep met als inzet de vraag of Van Dugteren op korte termijn uit haar huis mag worden gezet.

In handen van Hummel

Tv-producent en schrijfster Trix van Dugteren is begin dertig en net gescheiden als ze besluit dat haar toekomst in de hoofdstad ligt. Ze trekt de deur van haar echtelijke woning in Naarden-Vesting achter zich dicht en neemt een hotel in Amsterdam-Zuid. Ze wil wonen in een rustige laan bij het Vondelpark tussen notabelen.

Na drie maanden heeft ze beet, dankzij een advertentie in de lokale krant. Huurder gezocht voor een appartement aan de Oranje Nassaulaan, luidt de tekst. Haar hotel is om de hoek, ze is de eerste die zich meldt. Vooruit zegt de verhuurder, voor 1.750 gulden per maand is de woning van jou.

Ze begint in onderhuur, maar acht jaar later is ze officieel huurder tegen een lager bedrag. In de tussentijd is ze vanwege achterstallig onderhoud naar de huurcommissie gestapt. Die oordeelt dat ze veel te veel betaalt. De huur wordt daarop verlaagd naar een sociale huurprijs van bijna 650 gulden per maand.

In 1998 wordt het pand voor 1,9 miljoen gulden verkocht aan vastgoedondernemers Willem Endstra en Klaas Hummel. Via Predio – een van hun vele vennootschappen – worden zij de huisbazen van Van Dugteren. Endstra en Hummel hebben plannen met het pand en vragen in 2000 alle huurders te vertrekken, zowel van het kantoor op de begane grond als van de woningen op de twee etages. Van Dugteren gaat niet akkoord. Ze beroept zich op haar huurrechten – zonder geldige reden hoeft ze haar huis niet uit.

Niet lang daarna wordt ze naar eigen zeggen bedreigd, door een man die de kelders komt inspecteren. „Hij zei tegen mij: ‘Ik hoor dat jij weigert je huur op te zeggen. Ben je niet bang dat er een keer een vrachtwagen vergeet te remmen?’”

Lees ook: ‘Zeer lucratief om koopwoning in huurwoning om te zetten’

De jaren erna blijft het schuren tussen Van Dugteren en Hummels Predio. Zij daagt het vastgoedbedrijf meermaals voor de huurcommissie, vanwege de hoge huur of achterstallig onderhoud. In 2004 geeft de huurcommissie haar gelijk en krijgt ze de 40 procent van de huur terug die ze in 2003 te veel heeft betaald.

Een andere klacht van Van Dugteren: geluidsoverlast. In het oude pand zit weinig isolatie tussen de verdiepingen, waardoor de huurders van twee- en driehoog elkaar goed kunnen horen. Eric van Beijnum, directeur van Oud-Zuid Vastgoed, zoals Predio dan heet: „Ze ervaart van alles geluidsoverlast. Het draaien van de wasmachine boven haar hoofd, de vaatwasser, zelfs het lopen door de kamer met schoenen aan.”

Van Dugteren in een reactie: „Ik heb heel veel studenten boven me gehad, van alles. Soms maakten ze zoveel herrie, dat ik nachtenlang slecht sliep. Volgens mij zei Predio tegen de studenten: maak maar flink herrie, hopelijk wordt het haar een keer te veel.”

Andersom is de verhuurder niet blij met Van Dugteren. „Ze gedraagt zich als de koningin van het pand”, zegt Van Beijnum. „Ze veroorzaakt overlast door de andere huurders te bedreigen en te intimideren, zogenaamd omdat ze geluidsoverlast veroorzaken. Ook bouwvakkers heeft ze bedreigd. Het is je reinste treitergedrag.”

In 2005 doet Hummel een poging Van Dugteren uit te kopen. Hij biedt volgens zijn directeur Van Beijnum 150.000 euro. „We waren wanhopig.” Van Dugteren slaat het af. Ook gesprekken over vervangende woonruimte, mediation, een nieuw huisreglement en andere bemiddelingspogingen hebben geen effect.

Allemaal de schuld van de intimiderende verhuurder, zegt Van Dugteren daarover. Allemaal voorbeelden van pestgedrag door de huurder, zegt Predio terug. Het leidt ertoe dat Hummels vastgoedbedrijf in 2016 naar de rechter stapt in een poging om het huurcontract van Van Dugteren dan maar te ontbinden.

Tandartskosten

Terwijl het conflict voortduurt, raken ook vrienden van Van Dugteren betrokken. Zoals huisarts Frank Mastenbroek, die in 2010 verklaart dat de geluidsoverlast „sinds november 2008 zeer ernstig is toegenomen”. Vriendin Loes Huveneers mailt aan Van Dugteren: „[Ik] snap niet hoe jullie dat volhouden, met die teringherrie die er bij jou ’s nachts in huis is, doe ik geen oog dicht.” Ook zangeres Saskia van Oerle, al veertig jaar vriendin van Van Dugteren, getuigt tussen 2010 en 2020 drie keer schriftelijk over „de jarenlange overlast” van de bovenburen van Van Dugteren.

Maar inmiddels is de vriendschap tussen Van Dugteren en Van Oerle bekoeld. Op 27 augustus van dit jaar trekt Van Oerle plots haar laatste steunverklaring in. Een dag later, 28 augustus, verstuurt Hummel een mail aan zijn advocaat. Van Oerle heeft contact met hem opgenomen. „Saskia ging helemaal los”, schrijft Hummel. „Ze gaf aan dat Van Dugteren manipuleert en misbruik maakt van vriendschappen. Saskia wil niets meer met Van Dugteren te maken hebben.”

De intrekking heeft een voorgeschiedenis. Twee maanden eerder heeft Van Oerle in een lange e-mail Van Dugteren om hulp gevraagd. Ze heeft last van haar gebit en dringend drie implantaten en een brug nodig. Alleen: de tandartskosten van 4.729 euro kan ze niet betalen. Kan Van Dugteren het haar lenen, vraagt ze. Waarna ze de mail besluit met de opmerking: „PS. het is niet zo dat ik nu iets vraag in ruil voor mijn getuigenis.”

Als Van Dugteren Van Oerle niet wil helpen, blijft het lang stil tussen de twee. Totdat Hummel het verhaal van Van Oerle openbaart, en Van Dugteren het vermoeden krijgt dat er geld in het spel is. „Ik ben er erg van geschrokken”, schrijft ze Van Oerle. „Je bent misbruikt door Hummel.”

Van Oerle neemt het Van Dugteren zeer kwalijk dat ze een verband suggereert tussen het intrekken van haar verklaring en haar nieuwe gebit, mailt ze desgevraagd aan NRC: „Ik wil in de kwestie geen partij zijn, laat staan dat ik gebruikt wil worden door iemand die mijn vertrouwen in hoge mate beschaamd heeft.” Hummel noemt de suggestie van een verband „lachwekkend”.

Schikkingsvoorstel

Als Hummel in 2016 naar de rechter stapt, schakelt Van Dugteren !WOON in. Daar hebben ze ervaring met dit soort kwesties, zegt Gert Jan Bakker. Hij noemt het een ongelijke strijd. „Hummel heeft zoveel geld en kan rechtszaken aanspannen tot hij een keer wint. Het is juridische intimidatie”. Van Dugteren heeft geluk dat ze in Amsterdam woont, zegt Bakker. „Wij kunnen haar juridische en financiële ondersteuning bieden via een proceskostenfonds dat de gemeente financiert. Die kosten had ze nooit zelf kunnen dragen. Als ze in Rotterdam of Den Haag had gewoond, was ze allang weggepest.”

Met de hulp van !WOON wint Van Dugteren in 2017 de eerste rechtszaak. Ze mag blijven, de overlast is niet erg genoeg om haar contract te ontbinden. Maar in 2018 dwingt Hummel via de rechter af dat hij getuigen mag horen. Op basis van hun verklaringen oordeelt de rechtbank dit voorjaar dat Van Dugteren „overlast aan boven- en benedenburen” heeft veroorzaakt en „werklieden onheus heeft bejegend”.

Hummel denkt dat hij haar mag uitzetten, maar twee recente kort gedingen doorkruisen dat. Van Dugteren zit nog altijd in haar woning in afwachting van het hoger beroep en heeft aangifte gedaan van meineed tegen alle getuigen.

In de tussentijd heeft haar advocaat Hummel laten weten te willen schikken, voor vier ton. Een ander voorstel is dat Van Dugteren de etage boven haar eigen woning voor 250.000 euro van Predio koopt. Hummel en de zijnen willen er niet aan. Chantage, zegt Van Beijnum. Van Dugteren, in een reactie: „Alles wordt verdraaid. En bovendien had dit schikkingsvoorstel nooit naar buiten mogen komen.”

Sinds dit voorjaar speelt het coronavirus een rol in de strijd. Van Dugteren was dit voorjaar „zwaar ziek” van Covid-19, in doktersverklaringen staat dat ze nog drie tot vier maanden in haar huis moet blijven om volledig te kunnen genezen. Verhuurder Hummel twijfelt aan deze verklaring. Als Van Dugteren zo zwak is, hoe kan ze dan alle rechtszaken bijwonen?

Zelfs de Tweede Kamer is inmiddels op de hoogte. Na vragen van de SP over de zaak-Van Dugteren schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) de Tweede Kamer dat zij „op landelijk niveau blijvend met verhuurdersorganisaties in gesprek is over het voorkomen van huisuitzettingen” in coronatijd. Aan de zaak zelf wil de minister zich niet branden. „Het is aan de rechter om te oordelen.”