De dokter puzzelt: wie moet binnen een week worden geopereerd?

Binnen een week is het aantal patiënten dat op de Spoedeisende Hulp in Amsterdam terecht kwam, met twintig procent gedaald. Jaap Bonjer, hoofd van de chirurgen in het Amsterdam UMC, vertelt het opgelucht. „Dat is óók het gevolg van strengere corona-maatregelen: als minder mensen zich verplaatsen, gebeuren er minder ongelukken”, zegt hij.

Ondertussen hebben de Amsterdamse ziekenhuizen (en Flevoland) wel 290 coronapatiënten in huis; in het hele land zijn er nu 1.738 opgenomen. En die stroom groeit gestaag.

„Covid-patienten kun je niet wegsturen, die moet je helpen”, zegt Bonjer. Dus zijn hij en zijn collega’s voortdurend aan het puzzelen wie een ziekenhuisbed krijgt: wie móet nu meteen geopereerd worden en wie niet? Wie moet worden opgenomen voor een antibioticakuur of dialyse en wie kan wel een paar weken wachten?

Bonjer, die tevens voorzitter is van de wetenschappelijke Nederlandse Vereniging voor Heelkunde waar alle veertienhonderd Nederlandse chirurgen bij zijn aangesloten, wil mensen ook een beetje gerust stellen: momenteel leveren de ziekenhuizen nog 60 procent van de gewone zorg.

Daarvoor is genoeg personeel. En dat zal zo blijven tot er 2.400 coronapatiënten zijn opgenomen. Hij hoopt overigens dat dat aantal helemaal niet wordt bereikt, door de strengere maatregelen die sinds een week gelden.

Urgente zorg

In de machinekamers van de ziekenhuizen zijn intussen allerlei sommen gemaakt: als tijdens deze tweede golf eenmaal 3.391 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, moet 57 procent van de gewone ziekenhuiszorg worden uitgesteld. Dan kunnen ze echt alleen nog maar de ‘urgente’ zorg leveren – dat is 40 procent van de gewone ziekenhuiszorg.

Bonjer: „De urgentste groep, ongeveer 12 procent, moet binnen 24 uur worden geopereerd of opgenomen, anders heeft de patiënt blijvende schade of overleeft hij het zelfs niet. Het gaat om patiënten met een gebarsten buikslagader, een ernstig ongeluk, een bacteriële infectie na een eerdere operatie of een ernstige longontsteking.”

Dan is er een groep, van ongeveer 11 procent, die binnen een week moet worden geopereerd of opgenomen: een patiënt met een hersentumor bijvoorbeeld. En er is nog een groep, van ongeveer 17 procent, die binnen een tot vier weken behandeld moet worden: bijvoorbeeld een bloedende darmtumor.

Voor de patiënt zelf voelt die urgentie misschien veel groter. Bonjer: „Als je een tumor hebt, dan wil je gewoon dat die er zo snel mogelijk uitgehaald wordt. Natuurlijk. Maar een schildkliertumor zaait bijvoorbeeld heel langzaam uit en groeit minder hard dan andere tumoren. Als arts wil je dat niet, maar die patiënt kan medisch gezien langer wachten. Dat moet je als arts echt heel goed uitleggen aan de patiënt.”

Stijgen op de wachtlijst

Als een patiënt niet meer kan slapen van de zorgen en de pijn, dan stijgt hij ook wel op de wachtlijst van de arts, zegt Bonjer. „De menselijke maat speelt een grote rol. Ziekenhuizen zoeken nu ook steeds vaker voor de individuele niet-corona-patiënt naar andere ziekenhuizen waar nog wél plek is voor die behandeling.”

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft tijdens de eerste coronagolf een netwerk opgezet om dat te organiseren en dat netwerk functioneert nog steeds. Het zijn zeven regio’s, rond de zeven academische ziekenhuizen, met elk een coördinator. Bonjer: „Soms gaat de chirurg zelfs mee naar dat andere ziekenhuis om die patiënt te opereren.”

Dat netwerk bestaat naast het landelijk spreidingscentrum voor coronapatiënten, dat de corona-patiënten over de ziekenhuizen verdeelt.

En dan zijn er de mensen wiens behandeling zeker drie maanden kan wachten – spataderen die verwijderd moeten worden of een liesbreuk. „Deze patiënten hebben meestal weinig klachten en de aandoening is niet levensbedreigend.”