Afgelopen maand veel minder inbraken door coronamaatregelen

Corona-adviseur Fauci ‘absoluut niet verbaasd’ over coronabesmetting Trump

De vooraanstaande Amerikaanse corona-adviseur Anthony Fauci is „absoluut niet verbaasd” dat president Donald Trump begin oktober het coronavirus opliep. Dat heeft hij zondag gezegd in een interview met de Amerikaanse zender CBS.

Fauci refereert in het interview aan een evenement in de Rozentuin van het Witte Huis in september. Daarbij waren ten minste 150 genodigden aanwezig voor de presentatie van Amy Coney Barrett als kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof. Mensen zaten in de buitenlucht op klapstoeltjes dicht tegen elkaar aan en de meeste aanwezigen droegen geen mondkapje. De viroloog spreekt over een „superspreader-evenement”. „Toen ik dat op tv zag, zei ik: Oh mijn hemel. Daar kan niets goeds uit komen”, aldus Fauci.

Hoewel Fauci volgens CBS de meest zichtbare arts in Amerika is geworden, is de corona-adviseur naar eigen zeggen niet altijd in staat om met het publiek te communiceren. Het Witte Huis zou zijn media-optredens hebben beperkt. „Ik heb zeker niet in veel shows op mogen treden.” Zijn corona-adviezen stroken namelijk niet altijd met de koers van Trump. Waar de immunoloog consistent benadrukte dat mensen voorzichtig moeten zijn, omdat het virus nog niet weg is, hield de president op 12 oktober een campagnebijeenkomst voor duizenden opeengepakte toeschouwers. Dat gebeurde een week nadat Trump in het ziekenhuis was opgenomen met corona.

Het aantal besmettingen in de VS neemt snel toe en passeerde afgelopen weekend de 8 miljoen. Meer dan 218.000 Amerikanen overleden tot nu toe aan de gevolgen van corona.