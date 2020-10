Autojargon

In een vrij lange zoektocht naar een bepaald type occasion, leert men veel nieuwe termen. ‘Vliegroest’ bijvoorbeeld, is iets wat tot geen enkele zorg hoeft te leiden: immers zo weggeblazen en dan komt blinkend staal te voorschijn: „ ...zo hard zie je ze niet!” Ben inmiddels ook iets gestegen in de achting van de ook in deze benarde tijden nog immer hoogmoedige verkopers. Daarom ben ik trots op de rituele bevestiging dat ik „geen bandentrapper” ben.

