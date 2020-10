‘Arbeidsinspectie deelt sinds hardere fraudeaanpak onterechte boetes uit’

De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, heeft sinds de invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes opgelegd voor het overtreden van de arbeidsregels. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde analyse van het FD. In 2019 moest de inspectie zo’n 15 procent van de boetes na bezwaar helemaal of deels terugbetalen.

Om fraude tegen te gaan voerde het kabinet een harder beleid in met „een afschrikkend effect”. Ook de strengere controles bij de kinderopvangtoeslag kwamen voort uit deze aanpak. De door het FD gesproken advocaten vergelijken het beleid met de kinderopvangtoeslagaffaire. Ook daar werd er bij voorbaat vanuit gegaan dat sprake was van fraude.

„De meeste bedrijven overtreden de regels niet moedwillig”, zegt advocaat Maayke Maas-Cooymans tegen het FD. „Heel vaak dacht de ondernemer er alles aan gedaan te hebben.” Met name mkb-bedrijven zijn de dupe van de strenge aanpak. Volgens het ministerie van Sociale Zaken wordt „in situaties waarin verwijtbaarheid volledig ontbreekt, van boeteoplegging afgezien”.

De krant geeft het voorbeeld van een boete van 8.000 euro voor een café-eigenaar, die uitgedeeld is omdat een Bulgaarse gast hielp met ramenlappen. De Inspectie weigert geregeld het bezwaarschrift, ook als uit jurisprudentie blijkt dat een boete onterecht of te hoog is. Om boetes verlaagd of teruggedraaid te krijgen moeten werkgevers vaak procederen. Als er een advocaat aan te pas moet komen, kan dat duurder dan de boete zelf zijn. In totaal deelde de Inspectie sinds 2013 20.000 boetes ter waarde van ruim 200 miljoen euro uit.