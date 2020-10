Voor de tv is het een lange voetbalzondag

Nieuwsgierige blikken vanuit de tv-studio. „Gaat-ie starten Hans?” Vanachter zijn microfoon in Groningen slaat Fox Sports-presentator Hans Kraaij jr. zijn ogen neer. „Nee, hij gaat niet starten.”

Tv-kijkers die even vreesden dat het coronavirus hun gehoopte namiddagaffiche FC Groningen-FC Utrecht had gedwarsboomd, hoeven zich geen zorgen te maken. Dit gaat over Arjen Robben, de bekendste inwoner van Groningen, die zojuist arriveerde bij zijn werkgever zoals hij er ooit als zestienjarig supertalent ook naartoe ging: per fiets. Hij is hersteld en begint als reserve.

De wedstrijd in Groningen is een van de twee duels die om 16.45 uur beginnen op een Eredivisiezondag die zes duels telt en tien uur in beslag neemt. Wat begint met de Rotterdamse stadserby, eindigt met FC Emmen-Fortuna Sittard: voor de liefhebbers zijn er mindere zondagen om voor de tv te zitten.

Wat moet je anders als je van voetbal houdt? Voor sommigen blijft de Eredivisie zonder fans als bier zonder alcohol: iets waar ze niet aan kunnen wennen. Maar nu stadionbezoek al weken verboden is en ook het amateurvoetbal is stopgezet, beperkt de beleving van de sport zich tot het kijken naar een scherm.

Zo is voetbal verworden tot een door de overheid gedoogde tv-sport, met de marathonuitzending als dagbesteding voor de verstokte fan.

12.15 uur

De eerste van de middag is een burentwist. Althans op papier. Als er in deze tijden al sentimenten rond Feyenoord-Sparta leven, dan is daar vanachter een scherm niets van te merken. De geluidsband die onder de wedstrijd is gezet, bevat spreekkoren noch fluitconcerten en maskeert vooral de oorverdovende stilte die de verslaggevers ter plekke moedeloos ondergaan.

Ergens in de verte klinkt nog wel Feyenoords goaltune, na de 1-0 van Ridgeciano Haps, maar op de tape klinkt ‘I will survive’ alsof wordt meegezongen tijdens een feestje bij de overburen. Bij de treffer van Sparta kabbelt de tape rustig verder. Meer doelpunten vallen er niet.

14.30 uur

Terwijl de penningmeesters van de Eredivisieclubs zich in het pre-corona-tijdperk konden verheugen op tjokvolle sponsorlounges met bemiddelde autodealers en winkeliers, kosten thuiswedstrijden tegenwoordig geld. Elke speelronde zonder publiek loopt het betaald voetbal 5 tot 7 miljoen euro aan wedstrijdgerelateerde inkomsten mis, zei Eredivisiedirecteur Jan de Jong onlangs in VI. Circa 315.000 euro per wedstrijd. Zeg maar 7.500 euro voor elke minuut live voetbal, of het dubbele voor de twee eindeloos durende minuten die de VAR en zijn assistent nodig hebben om te bepalen of een handsbal van een speler van sc Heerenveen met een penalty moet worden bestraft – arbiter Björn Kuipers vond van wel.

Dusan Tadic maakte in de Arena voor Ajax tegen drieën zijn tweede doelpunt tegen sc Heerenveen. (5-1). Foto Maurice van Steen/ANP

Al maanden wordt in de sector voorspeld dat er clubs gaan omvallen. Niemand weet welke, zoals ook niemand durft te voorspellen of de competitie wordt afgemaakt. Elke speelronde kan de laatste zijn.

Toch is er ook in spelers geïnvesteerd. Zoals in de terugkeer van Davy Klaassen bij Ajax. KLM koopt ook nieuwe vliegtuigen, aldus Jan de Jong. En door nog meer te bezuinigen, halen clubs hun eigen verdienmodel onderuit. Wat blijft er van het Rijksmuseum zonder ‘De Nachtwacht’?

Klaassen moest het zonder applaus doen, maar oogde opgetogen in een wedstrijd die Ajax eenvoudig zou winnen met 5-1. Mede dankzij een treffer van hem.

15.15 uur

Stilte in de stadions heeft voor de kijker soms voordelen. Alsof je achter hem zit kun je Dick Advocaat horen mopperen vanuit de dug-out van Feyenoord. Bij ADO-Vitesse (0-2), een van de duels die niet is opgeleukt met geluidsband, hoor je nog meer. Hoe Oussama Tannane uitvalt tegen scheidsrechter Richard Martens bijvoorbeeld, als die niet fluit voor een overtreding. „Mafkees.” En nog eens. Gevolg: twee keer geel binnen tien seconden, in de 44ste minuut.

Als zijn eigen keeper Remko Pasveer daar iets van vindt, zegt Tannane: „Mafkees, hou je mond.”

Tannane stond in elk geval nog aan de aftrap. Drie teamgenoten bij Vitesse niet. Allemaal coronagevallen, net als twee spelers van ADO, één van sc Heerenveen, twee van PSV en (waarschijnlijk) één bij RKC, waar trainer Fred Grim de afwezigheid van Gregory van der Wiel niet nader mocht verklaren. „Dan weet je het antwoord wel.”

Bij AZ dacht trainer Arne Slot dat de club het coronabeleid goed op orde had, totdat negen werknemers positief testten voor het duel met VVV (2-2), onder wie vier spelers, wier namen niet bekend werden gemaakt. AZ moest gewoon spelen. Tegenover het privilege om in deze tijd te mogen voetballen, staat voor profs ook de plicht om te moeten voetballen.

16.30 uur

„Sorry, het zal wel aan mij liggen”, zucht PEC-trainer John Stegeman voor de camera van Fox Sport. „Ik ben gewoon met mijn eigen elftal bezig.” De vraag was of hij ervan onder de indruk was dat Zwolle zo dadelijk tegen een wereldkampioen zou gaan spelen. Niet dus.

Toch doet Mario Götze meteen van zich spreken, nadat PEC en PSV om 16.45 uur hebben afgetrapt voor de vierde wedstrijd van de middag. Het voormalige wonderkind van Borussia Dortmund dat bij PSV zijn verloren vorm hoopt te hervinden, duikt op achter de defensie van PEC en dribbelt keeper en landgenoot Michael Zetterer soepel voorbij.

Arjen Robben geeft rond half zeven in Groningen een interview na zijn invalbeurt tegen FC Utrecht (0-0). Foto Vincent Jannink/ANP

Zo hadden PSV en Götze het gehoopt, in een wedstrijd die na veertig minuten van spanning is ontdaan als de eindstand op het scorebord staat (0-3). Tijd om over te schakelen naar FC Groningen-FC Utrecht.

Robben zit tot de 76ste minuut op de bank en mag dan weer zijn minuten maken. Negentien zijn het er dit keer, voor lege tribunes en dus zonder de opwinding van de duizenden seizoenkaarthouders die massaal een kaart aanschaften bij het grote nieuws van Robbens rentree.

Het blijft 0-0 in Groningen. Over de motivatie van Robben bestaat geen twijfel. Of hij het fysiek nog aankan, is een andere vraag. Dat zal hij zichzelf ongetwijfeld ook hebben afgevraagd, toen hij ’s avonds naar vrouw en kinderen terugfietste.

20.00 uur

Studio Sport is net klaar als FC Emmen en Fortuna Sittard aan de aftrap staan. Meest memorabel aan dit duel (2-2): het debuut van Ricardo van Rhijn (29) bij Emmen. Eens een bejubelde back bij Ajax. Nu, na Club Brugge, AZ en sc Heerenveen, spelend voor een club die tot 2018 nog nooit in de Eredivisie speelde. Hij had het zelf ook niet verwacht, maar is blij dat hij weer op het veld staat. Wie zou dat niet zijn, in deze tijd.