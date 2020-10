Twijfel over Giro blijft, Kelderman dicht bij het roze

De mogelijke ingreep van de Italiaanse regering hing het hele weekend als een zwaard van Damocles boven de overgebleven renners in de Giro d’Italia. Vooral voor Wilco Kelderman is het te hopen dat de ronde in dit vreemde wielerjaar komend weekend ‘gewoon’ finisht in Milaan, zoals gepland. De Nederlandse kopman van Team Sunweb heeft zich in een unieke positie gemanoeuvreerd om voor het eerst een grote ronde te winnen.

Kelderman hield zaterdag stand in de individuele tijdrit en finishte zondag als tweede in de zware vijftiende etappe, met een lange klim, tussen de sneeuwresten, naar de finish in het ski-oord Piancavallo. Die rit werd gewonnen door de Brit Tao Geoghegan Hart van Ineos, maar Kelderman zat vlak achter hem en pakte ruim een halve minuut terug op de rozetruidrager, de jonge Portugees João Almeida. Op de rustdag, deze maandag, als het peloton opnieuw wordt getest op het coronavirus, koestert Almeida nog een voorsprong van slechts 15 seconden op de Nederlander.

De laatste week, als de Giro daadwerkelijk wordt uitgereden, is een loodzware voor de renners, met tal van beklimmingen in de Dolomieten. Daar zal Kelderman, de betere klimmer ten opzichte van Almeida, de Portugees definitief van zich af moeten schudden. Want de Giro wordt komende zondag afgesloten met een individuele tijdrit naar Milaan.

Zaterdag liet de 22-jarige Almeida nog eens zien dat hij dat onderdeel beter beheerst dan Kelderman. In de individuele tijdrit over 34,1 kilometer, over heuvelachtig terrein tussen Conegliano en Valdobbiadene, moest Kelderman zestien seconden toegegeven op Almeida. De race tegen de klok werd, net als de eerste tijdrit in deze Giro, gewonnen door de Italiaanse wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Het was al zijn derde ritzege in deze ronde. Almeida eindigde als zesde, Kelderman werd negende. Dat was voor Almeida, de revelatie van deze ronde, precies genoeg om de derde week te starten in het roze.

Klimgeweld van Sunweb

In de bergetappe naar Piancavallo liet Team Sunweb zondag zien dat het deze 103de editie van de Giro oppermachtig is. Met luxe-knechten als de Australiërs Jai Hindley en Chris Hamilton voor zich werd Kelderman vrijwel de hele etappe uit de wind gehouden.

Op negen kilometer van de finish, een lange klim naar de streep, waren de meeste overgebleven concurrenten in het klassement al gelost, onder wie de Deen Jakob Fuglsang en de Spanjaard Pello Bilbao. Ook de Italiaan Vincenzo Nibali ging eraf onder het klimgeweld van Sunweb. En zeven kilometer onder de top moest tenslotte ook Almeida lossen.

Hindley trok door voor Kelderman, en alleen Geoghegan Hart kon de twee renners van Sunweb nog volgen. Hij zorgde voor de vijfde etappezege in deze Ronde van Italië voor Ineos, dat ondanks de tegenslagen in de eerste twee weken nog een zeer behoorlijk rapport kan overleggen.

Almeida, solo vechtend achter de drie koplopers, slaagde er uiteindelijk in de schade te beperken tot een half minuutje. Maar gezien het zware resterende programma is het op de rustdag vooral de vraag wanneer Kelderman de leiding overneemt. En of de Giro de volle drie weken zal duren.