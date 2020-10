Mathieu van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel (25) heeft zondag de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De in België geboren Nederlander van Alpecin-Fenix versloeg zijn medevluchter en eeuwige rivaal Wout van Aert uit België na 243 kilometer in de sprint.

De Vlaamse klassieker, vanwege de coronacrisis met een half jaar uitgesteld, bracht de vooraf gedroomde tweestrijd tussen beide favorieten al ging daar een dramatisch moment aan vooraf. Wereldkampioen Julian Alaphilippe was de derde man in de kopgroep maar de Fransman schakelde zichzelf uit door tegen een motorrijder, die het drietal wilde laten passeren, aan te rijden. Dat gebeurde op 35 kilometer voor de finish in Oudenaarde. In een bloedstollende sprint bleef Van der Poel zijn concurrent van Jumbo-Visma net voor. Het verschil was amper waarneembaar. Op enige afstand werd de Noor Alexander Kristoff derde, Dylan van Baarle passeerde als achtste de finish.

Op de Koppenberg, met nog 50 kilometer te gaan, waren alle vroege vluchters ingelopen. Alaphilippe ging in de aanval, in gezelschap van zijn landgenoot Anthony Turgis. Er achter ontstond een groepje van zeven met Van Aert, Van der Poel, Van Baarle en de Italiaan Alberto Bettiol, de winnaar van vorig jaar.

Bij een tweede aanval van Alaphilippe kreeg hij Van der Poel mee. Van Aert kwam aansluiten net voor de Taaienberg. Erna reed het drietal favorieten voorop en leek een droomscenario in de maak, tot Alaphilippe onderuit ging nadat hij in het wiel van Van der Poel geen oog had voor een langzaam rijdende motorrijder. Met een minuut voorsprong op de eerste achtervolgers was daarmee duidelijk dat het een duel ging worden tussen de twee rivalen, die eendrachtig samenwerkten op de Kruisberg en de laatste doorkomsten op de Oude Kwaremont en Paterberg, de laatste hellingen van de dag. De sprint was millimeterwerk, beslist in het voordeel van Van der Poel.

Het wielrennen zit bij Van der Poel in de familie. Zijn vader Adrie won de Ronde van Vlaanderen in 1986.(ANP)