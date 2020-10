Henk Krol verlaat door hem opgerichte Partij voor de Toekomst

Henk Krol is na minder dan een half jaar uit de door hem opgerichte Partij voor de Toekomst gestapt. Zijn beslissing is het gevolg van de werkwijze van senatoren Henk Otten en Jeroen de Vries, die - zo stelt Krol - zonder hem te hebben ingelicht bestuurslid Pieter Bogaardt uit de partij zetten. In een persbericht dat zondag is verspreid, zegt Krol weg te willen blijven van „een interne machtsstrijd” en daarom de partij te verlaten.

Lees ook: Machtsstrijd Henk Krol en FvD-oprichter Henk Otten splijt Partij voor de Toekomst

Krol zegt in zin brief dat ook een van zijn medewerkers door een van de senatoren bedreigd. Het AD schrijft zondag de appgesprekken te hebben ingezien. Binnen de Partij voor de Toekomst was al langere tijd een machtsstrijd gaande tussen Krol en Otten. Volgens Krol zou Otten zichzelf graag als de nummer twee op de verkiezingslijst terug zien, om daarna de macht over te nemen. Krol zegt teleurgesteld te zijn in senatoren Otten en De Vries van Groep Otten, de partij die onlangs fuseerde met de Partij van de Toekomst.

Pieter Bogaardt was door Otten en De Vries gevraagd om lid te worden van het bestuur. Hem werd middels een brief van Otten bekendgemaakt dat hij werd geroyeerd. Volgens Otten zou Bogaardt de partij „ernstige schade hebben toegebracht”.

Henk Krol was van 2012 tot eerder dit jaar over twee periodes fractievoorzitter van ouderenpartij 50Plus in de Tweede Kamer. Na slepende conflicten met onder meer het partijbestuur stapte Krol begin mei uit de fractie en nam hij zijn zetel mee. Kort daarna maakte hij bekend een nieuwe partij op te willen richten onder de naam Partij voor de Toekomst, samen met Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten. Zij stapte in augustus uit de partij.