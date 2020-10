Feyenoord en Sparta delen de punten in stadsderby

Sparta Rotterdam heeft zondag een punt overgehouden aan de stadsderby tegen Feyenoord. In een lege Kuip scoorde de ploeg van trainer Dick Advocaat vlak voor rust de 1-0. In de tweede helft maakte Sparta via een strafschop de gelijkmaker. Daar bleef het bij, waardoor na negentig minuten voetbal de eindstand 1-1 was. Feyenoord is door het gelijkspel voorlopig gedeeld koploper met FC Twente in de Eredivisie. PSV en Heerenveen kunnen later op de dag de Rotterdamse ploeg nog voorbij.

Na een lusteloze eerste helft leken beide ploegen met 0-0 de kleedkamers op te kunnen gaan zoeken. Door een doelpunt van linksback Ridgeciano Haps ging Feyenoord alsnog met een voorsprong de rust in. Haps ontving de bal van aanvoerder Steven Berghuis, kapte zijn directe tegenstander uit en schoot vervolgens met rechts de bal achter Sparta-doelman Benjamin van Leer.

Videoscheidsrechter

Kort na rust kreeg Sparta in eerste instantie een vrije trap op de rand van het strafschopgebied na een overtreding van Feyenoord-verdediger Spajic op Abdou Harroui. Na inmening van de videoscheidsrechter bleek de overtreding net binnen het strafschopgebied te zijn ingezet, waardoor scheidsrechter Kevin Blom alsnog naar de penaltystip wees. Aanvaller Lennart Thy benutte de buitenkans: 1-1.

Feyenoord, dat nog toe alleen punten had verspeeld tegen FC Twente, zette in het restant van het duel nog wel aan. Een kopbal van de Servische verdediger Spajic ging in de 79ste minuut vlak langs het Sparta-doel. Verder dan dat kwam de ploeg van Advocaat niet. In de allerlaatste seconde kreeg Sparta nog een grote kans op de 1-2, maar die wist het elftal van trainer Henk Fraser niet te verzilveren.

In de Eredivisie staan zondag in totaal zes wedstrijden op het programma. Om half drie wordt in Amsterdam afgetrapt bij het duel tussen Ajax en SC Heerenveen. In Den Haag staan op hetzelfde tijdstip ADO en Vitesse tegenover elkaar. PSV begint om 16.45 uur met de nodige versterkingen aan het duel in en tegen PEC Zwolle, FC Groningen ontvangt op dat moment FC Utrecht. De laatste wedstrijd van de vijfde speelronde gaat tussen FC Emmen en Fortuna Sittard.