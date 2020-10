Egyptische satiricus Shady Abu Zaid na twee jaar uit de cel

De Egyptische satirische blogger Shady Abu Zaid is na ruim twee jaar in voorarrest voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis. Wel moet hij zich nog twee keer per week op een politiebureau melden. Dat laten Abu Zaids advocaten weten, aldus persbureaus en het online magazine Middle East Eye op zondag.

Abu Zaid werd in mei 2018 gearresteerd in Cairo op verdenking van „lidmaatschap van een verboden groepering” en het „verspreiden van onwaar nieuws”. Zijn huis en apparatuur werden door politieagenten overhoopgehaald en doorzocht. De zaak van Abu Zaid verscheen nooit voor de rechter en zijn voorarrest werd telkens verlengd. Begin deze maand verordonneerde een rechter zijn vrijlating omdat de maximumperiode voor voorarrest, twee jaar, was overschreden.

Afgelopen jaar was Abu Zaid een paar uur op vrije voeten om zijn vaders begrafenis bij te wonen. De verlofverzoeken om zijn vader te bezoeken toen die nog leefde, werden niet ingewilligd.

Abu Zaid werkte voor een satirisch programma dat werd gehost door een pop. Die populaire show werd in 2016 stopgezet vanwege de schunnige toespelingen en het politieke commentaar. De blogger produceerde ook de webshow The Rich Content. In dat programma werd onder andere de Egyptische censuur op de hak genomen.

Tientallen critici en journalisten in Egyptische cel

Abu Zaid was een van de vele critici die onder president Abdel-Fattah al-Sisi werd opgesloten. In Egypte zitten zeker zestig journalisten in de cel, aldus het International Press Institute. Het afgelopen jaar alleen al werden tientallen activisten opgepakt. Een jonge Egyptische filmmaker die een kritisch filmpje over de president maakte, overleed in mei in de beruchte Tora-gevangenis. De filmmaker, Shady Habash, was 24 toen hij overleed en zat al meer dan twee jaar in voorarrest.

Lees ook: Egyptenaren treuren om jonge filmmaker die verpieterde in de gevangenis. „Gevangenis doodt niet, eenzaamheid wel.”