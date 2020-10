Israël voert versoepelingen coronamaatregelen door

De versoepeling van de maatregelen houdt ook in dat mensen onder strikte voorwaarden weer de Klaagmuur en Tempelberg mogen bezoeken. Israël zit sinds 18 september voor de tweede keer sinds de uitbraak van het coronavirus in een zware lockdown. Mede daardoor is het aantal dagelijkse nieuwe besmettingsgevallen sinds eind september teruggebracht van rond de negenduizend naar minder dan tweeduizend afgelopen vrijdag.

Eerste binnenlandse besmetting Nieuw-Zeeland in drie weken

Voor het eerst in drie weken is in Nieuw-Zeeland een nieuwe besmetting met het coronavirus gemeld bij een persoon uit het land zelf. Tien dagen terug werden nog drie nieuwe infecties gemeld, maar destijds ging het alleen om mensen die het land binnen waren gekomen. Het vorige laatste besmettingsgeval van een inwoner van Nieuw-Zeeland was nog eens twaalf dagen daarvoor.

De geïnfecteerde persoon is volgens de gezondheidsautoriteiten inmiddels geïdentificeerd. De kans dat ook andere mensen door deze persoon zijn besmet, is volgens de autoriteiten zeer klein.

In de zomer noteerde Nieuw-Zeeland een reeks van meer dan honderd dagen zonder nieuwe positieve tests. In augustus werd die reeks onderbroken. Volgens de Johns Hopkins University zijn sinds de uitbraak van het virus 1.886 besmettingen gemeld in Nieuw-Zeeland.