Van een groots bezette live opvoering met solisten en orkest in een operatent op een Fries weiland tot een online versie voor thuis: regisseur Corina van Eijk van Opera Spanga moest de nieuwe productie The Other enkele malen ingrijpend herzien. Zo werd de zomeropera een thuisbankopera: „Elke nieuwe coronamaatregel vereiste een nieuwe aanpak.”

Nu was Van Eijk wel wat gewend, opera maken op locatie in het West-Friese dorpje Spanga tussen Wolvega en Emmeloord. Slechte weersomstandigheden bijvoorbeeld. Maar de telkens hernieuwde coronaregels en zelfs een lockdown hadden grote impact op het uiteindelijke resultaat. Hoe ga je als regisseur hiermee om?

We gaan terug naar het begin. Van Eijk: „De première was gepland in augustus van dit jaar, als buitenopera met solisten en de musici van het Rosa Ensemble onder leiding van dirigent Tjalling Wijnstra, allemaal live. Maar de eerste lockdown gooide roet in het eten: we konden niet optreden voor een groot publiek, dus besloten we er een operafilm van te maken. Hiermee hebben we ervaring. We maakten er eerder al vier. Nu werd het een tandje extra. Alles wat live is werd geschrapt. Zowel de geluids- als filmopnamen vonden plaats in een koeienstal aan de Lindedijk bij Spanga. Dus niet in een chique studio, zoals onze eerdere operafilms. De herfstvakantie leek ons de ideale speelperiode.

Operafilm The Other van Opera Spanga

„Covid-19 zorgde voor een geluk bij een ongeluk”, aldus Van Eijk. „Het libretto van The Other vraagt om in het hoofd van de personages te kruipen, en waar is dat makkelijker mee te bewerkstelligen dan met film?”

Een stal als grot

Er kwam een nieuwe premièredatum, afgelopen zaterdag 17 oktober, met vervolgens tien vertoningen. Dat leek mogelijk, want in de loop van de maanden juni en juli, toen de kaartverkoop begon, zag de situatie rond Covid er rustig en beheersbaar uit.

„We wilden de film graag in dezelfde stal laten zien waar ook de opnamen waren”, aldus Van Eijk. „Dat zou de toeschouwers het idee geven dat ze zelf ook in een soort grot zitten, daar waar de opera zich afspeelt. Toen we er filmopnamen maakten, broedden er zwaluwen, die hoor je in de film kwetteren.”

Maar corona bleek grillig en onvoorspelbaar. Na de persconferentie van dinsdag 13 oktober moest de agenda van Opera Spanga weer om. Volgens de nieuwe richtlijnen mogen theaters niet meer dan dertig bezoekers ontvangen, ook een ruime Friese koeienstal niet. Van Eijk besloot de filmvertoning met publiek af te blazen, dit tot geruststelling van de burgemeester van Weststellingwerf. Veel bezoekers van Opera Spanga komen uit de Randstad, en daar is het code rood.

Nu is The Other uitsluitend online te bekijken via een link op de site. Mensen die al een kaartje kochten, krijgen de link toegestuurd, andere belangstellenden kunnen deze via de website bestellen. Omdat de digitale versie misschien ingewikkelder is dan een live uitvoering, biedt het gezelschap de mogelijkheid de film een tweede keer te bekijken.

Hoewel Van Eijk „dol is op operafilm” voelt deze première zonder cast, crew en publiek wel heel erg als cold turkey. „Ik mis de ervaring dat we dit samen hebben gemaakt.”

‘The Other’ door Opera Spanga i.s.m. Rosa Ensemble. Online te zien. Inl: i.s.m. Rosa Ensemble. Online te zien. Inl: operaspanga.nl