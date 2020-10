Ik kijk uit mijn keukenraam en overzie de Amsterdamse rivier: daar aan de overkant was het grote terras, tot voor een week geleden. Er zaten de hele zomer mensen, en nu is het leeg. De stoelen en tafels zijn weg, het buitenleven is opgedoekt. Ik heb er zelf ook vaak gezeten: het terras beschouwde ik als een uitbreiding van mijn zitkamer, waar ik mensen ontmoette als ik niet in mijn eigen huis wilde ontvangen. Daar werd gelachen en vergaderd, daar werden ook standpunten uitgeprobeerd. Soms wil je iets gezegd hebben, niet eens omdat je er zelf van overtuigd bent, maar om te zien hoe iets valt bij anderen.

Het oude idee van democratie is erop gebaseerd. Op openbare plekken, pleinen, markten, fora vinden ontmoetingen plaats en worden ideeën uitgewisseld. En ook weer bijgesteld. Ik bedoel met ‘correctie van de markt’ geen economische wetmatigheid, maar letterlijk: de publieke conversatie tussen burgers, waar dan ook in het land. Op de markt of de brink, in het park met zijn uitspanning. Dat ‘gesprek van het land’ is volkomen informeel, er worden geen notulen van bijgehouden, maar op de een of andere manier heb ik altijd gedacht: zo zonder die buitencontacten vervalt een mens al snel tot eenkennigheid.

Ik heb veel alarmerends gelezen over deze tweede lockdown: dat het liberalisme heeft afgedaan, het individualisme, en het poldermodel al helemaal. Ik hoor over belaagde buschauffeurs, coronasceptici die mensen bedreigen die wachten in een teststraat, NOS-verslaggevers die nog wel hun straalwagen willen gebruiken, maar dan toch zonder logo. Kamerleden die worden aangevallen. En o ja, nachtbrakers die zich boos maken over de burgertrutten die alle clubs hebben gesloten, en daarmee het uitgaansleven hebben gecanceld.

Dat diepe, grote wantrouwen, dat ineens zichtbaar wordt: jongeren tegen ouderen, ‘echte Nederlanders’ tegen migranten die vakantie vieren op de IC, en dan nog de ‘bezorgde burgers’ die zeker weten dat er een complot gaande is van overheidswege en dat ‘je eigen immuunsysteem veel beter in staat is een virus onschadelijk te maken dan een vaccin’ (Flyer van Bezorgde Burgers, editie 2).

Al die meningen worden binnenskamers gefabriceerd, en vervolgens verspreid via sociale media. Wat daarvan de bestemmingsgraad is weten we bij lange na niet. Wel dat al die media evenzovele kokers vormen van gelijkgestemden zonder feitentoetsing.

Er is geen tegenspraak, de ‘correctie van de markt’ kan er niet zijn weldadige werk doen, want ieder heeft zijn eigen spreekbuis.

Ineens het idee dat door dit virus de democratie zelf gevaar loopt.

Nu is het zaak buiten jezelf te blijven denken.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.