Bomenboek Valerie Trouet wint Jan Wolkers Prijs

De Jan Wolkers Prijs 2020, de prijs voor het beste natuurboek, is gewonnen door Wat bomen ons vertellen van de Vlaamse auteur Valerie Trouet. De prijs werd uitgereikt in radioprogramma Vroege Vogels.

In Wat bomen ons vertellen, verschenen bij uitgeverij Lannoo, staan jaarringen van bomen centraal, waarvan veel kan worden afgelezen over de geschiedenis en klimaatverandering. Auteur Valerie Trouet ontvangt een geldbedrag van 5.000 euro en een tekening van Siegfried Woldhek.

Tekening van winnares Valerie Trouet (met jaarringen van bomen) door Siegfried Woldhek. Foto Siegfried Woldhek

Juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen zei in radioprogramma Vroege Vogels over de winnaar: „Trouet is een kundig auteur die de lezer als een enthousiaste gids bij de hand neemt en met nieuwe ogen leert kijken.” Met haar onderzoek kunnen we niet alleen „feilloos een echte Rembrandt of een Stradivarius-viool van valse onderscheiden, zelfs kunnen we de val van het Romeinse Rijk terugzien in jaarringen van bomen. Trouet weet die kennis smakelijk op te dienen, door feiten te mengen met rijke anekdotes en een vleugje persoonlijke belevingen. Een voorbeeld voor elke wetenschapper die zich waagt aan een boek voor een breed publiek.”

Lees ook: een eerder interview met Valerie Trouet

Genomineerden

Zo’n 125 boeken waren dit jaar ingezonden voor de Jan Wolkers Prijs, boeken „die allemaal op een of andere wijze over natuur gingen; van kinderboek en veldgids tot aan roman en poëziebundel”, aldus Geelen. De gemiddelde kwaliteit van de inzendingen was toegenomen, constateerde de jury.

Een van de vier andere genomineerden voor de Jan Wolkers Prijs 2020 was Stadsflora van de Lage Landen van Ton Denters. Dat boek kreeg eerder al 5 ballen in NRC. De jury nu: „In een perfect en handig vormgegeven gids beschrijft Denters de rijkdom aan stadsplantjes, onder meer aan de hand van wandelingen door Nederlandse en Vlaamse steden, waar hij tot op de coördinaat nauwkeurig wijst op bijzondere muurplantjes en ander moois.”

Ook Wat zingt daar van Dick de Vos („weet 52 soorten zangvogels te vangen in even beknopte als verhelderende bewoordingen”), Berichten uit de vallei van Stefan Brijs („Brijs weet je te vervoeren met lyrische beschrijvingen over zijn vallei”) en Caspar Loopt van Caspar Janssen („doet op beeldende wijze verslag van zijn voettocht door Nederland, die hij maakte voor de Volkskrant. Geen meanderende stukjes voor de toeristische rubriek, maar een uiterst journalistieke zoektocht naar het veranderde landschap van nu”) maakten kans op de prijs.

Lees ook dit interview met Caspar Janssen: ‘Laat het landschap zelf sturend zijn’

Eerdere winnaars

Vorig jaar ging de prijs naar een roman: Foon van Marente de Moor, dat eerder al 4 ballen kreeg in NRC). Eerdere winnaars zijn Menno Schilthuizen met Darwin in de stad, Dik van der Meulen met wolvenboek De kinderen van de nacht, Albert Beintema met De grutto, Louis Schoonhoven e.a. met Niet zonder elkaar – bloemen en insecten, Remco Daalder met De gierzwaluw en Simon van der Geest met kinderboek Spinder. Daarnaast werd in 2017 de eerste Jan Wolkers Oeuvreprijs uitgereikt aan Koos van Zomeren.

De jury voor de Jan Wolkers Prijs bestond dit jaar uit Karina Wolkers, Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Daniel Gulpers (Vroege Vogels) en Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant).