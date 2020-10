‘Bijna 200 demonstranten gearresteerd bij grote protesten Wit-Rusland’

In de Wit-Rusland zijn zondag meer dan vijftigduizend mensen de straat opgegaan om het vertrek te eisen van president Aleksandr Loekasjanko. Dat meldt persbureau Reuters. Bij de protesten in Minsk en andere steden werden circa tweehonderd demonstranten opgepakt, stelt mensenrechtenorganisatie Viasna. Het was de elfde zondag op rij dat de Wit-Russen uit onvrede door de straten trokken.

Demonstranten scandeerden leuzen en droegen borden met teksten die de draak staken met Loekasjenko, die het land sinds 1994 bestuurt. Het was de tiende zondag op rij dat geprotesteerd werd tegen de president. In navolging van oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja riepen de betogers arbeiders op om te staken.

De oproerpolitie greep de afgelopen weken in met massa-arrestaties en gaat demonstranten vaak te lijf met wapenstokken, stungranaten en waterkanonnen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken dreigde maandag voor het eerst met de inzet van vuurwapens, „als het nodig is”.

In augustus riep Loekasjenko zichzelf uit tot winnaar van de presidentsverkiezingen met 80 procent van de stemmen. Voor en na de stembusgang liet hij oppositiekandidaten intimideren en oppakken. Loekasjenko’s tegenstander Tichanovskaja, de vrouw van de gearresteerde presidentskandidaat Sergej Tichanovski, werd bedreigd en vluchtte naar Litouwen. De oppositie en Europese Unie stellen Loekasjenko verkiezingsfraude heeft gepleegd. EU-sancties zijn in de maak.