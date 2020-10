Bahrein en Israël halen officieel diplomatieke banden aan

Na de Verenigde Arabische Emiraten heeft nu ook Bahrein officieel de banden aangehaald met Israël. Zondag vloog een Israëlische delegatie naar de Bahreinse hoofdstad Manama voor de ondertekening van de in september besproken samenwerkingsovereenkomst. Even na zevenen - Nederlandse tijd - werd de verklaring voor diplomatieke relaties ondertekend, meldt persbureau Reuters.

Wat er precies in de overeenkomst staat is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de weg geopend voor economische samenwerking en zal er regelmatig overleg plaatsvinden, schrijft Al Jazeera. De ‘vredes-’ of ‘normalisatiedeal’ met Bahrein werd in september onder toezicht van de VS al uitonderhandeld en wereldkundig gemaakt, maar was nog niet geformaliseerd. Bahrein zette deze stap kort nadat de Israëlische premier Netanyahu en de Emiraatse minister van Buitenlandse Zaken Bin Zayed in het Witte Huis in Washington DC een akkoord sloten.

Het Palestijnse leiderschap voelt zich door de ontwikkelingen in de steek gelaten en heeft het normalisatieakkoord met de VAE omschreven als „een dolksteek in de rug”, schrijft Al Jazeera. De Amerikaanse minister van Financiën, Steve Mnuchin, reisde mee naar Barhein en vliegt na de ondertekening door naar de VAE. Mnuchin zal vanaf daar het eerste diplomatieke bezoek van de Emiraten aan Israël vergezellen. Vanaf dinsdag moeten er wekelijks 28 vluchten tussen Tel Aviv, Dubai en Abu Dhabi gaan vliegen.

Israël is lange tijd geïsoleerd geweest in de regio. Alhoewel de VAE informeel al wel zaken deed met het land. Ook sloot Egypte in 1979 al vrede met Israël en zijn er sinds 1994 betrekkingen met Jordanië. Sommige andere landen in het Midden-Oosten doen achter de schermen zaken met Israël.