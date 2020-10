Armenië en Azerbeidzjan beschuldigen elkaar van schenden wapenstilstand

Armenië en Azerbeidzjan hebben elkaar zondag beschuldigd van het schenden van de wapenstilstand in de regio Nagorno-Karabach. Dat meldt persbureau Reuters. De overeengekomen wapenstilstand ging in de nacht van zaterdag op zondag om 00.00 uur lokale tijd in. Een week eerder, toen ook was afgesproken de wapens neer te leggen, vonden een paar uur later opnieuw beschietingen over en weer plaats.

Een woordvoerder van het Armeense ministerie van Defensie schreef een uur na het ingaan van het staakt-het-vuren op Twitter dat vanaf Azerbeidzjaans grondgebied granaten werden afgevuurd. Dat zou al vier minuten na het ingaan van de wapenstilstand zijn gebeurd. De Azerbeidzjaanse minister van Defensie bevestigt tegen Reuters de beschietingen. Volgens hem is het Armeense leger begonnen en heeft Azerbeidzjan daarop met „vergeldende maatregelen” gereageerd.

In de week voorafgaand aan de wapenstilstand vielen er in gevechten tussen de buurlanden tientallen doden. Daardoor staat het totaal aantal doden inmiddels op zeshonderd. Bij een raketaanval op de Azerbeidzjaanse stad Ganja kwamen zaterdag nog in ieder geval dertien mensen om het leven. Tot het staakt-het-vuren op „humanitaire gronden” werd door onder anderen president Poetin van Rusland opgeroepen.

De strijd tussen beide landen draait om de regio Nagorno-Karabach. Zowel Armenië als Azerbeidzjan zegt recht te hebben op het gebied, dat internationaal wordt erkend als een Azerbeidzjaanse regio. In het gebied wonen veel etnische Armeniërs. In de gevechten tussen beide landen staat het Azerbeidzjaanse leger, dat gesteund wordt door Turkije, tegenover militairen uit Armenië en Nagorno-Karabach, die door Rusland bij worden gestaan.