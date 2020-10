Ajax verslaat Heerenveen met 5-1

Vanaf de linkerflank heeft Dusan Tadic Ajax naar een thuiszege op sc Heerenveen geleid (5-1). De Serviër, volgens velen de ideale spits, scoorde tweemaal en was ook nog betrokken bij de 3-0 voordat hij, met het oog op het duel van woensdag met Liverpool, vroegtijdig naar de kant mocht. In Den Haag leed ADO in eigen huis een nederlaag op Vitesse: 0-2.

De roep om Tadic als spits te gebruiken klonk de afgelopen weken steeds luider in Amsterdam en omstreken. Maar trainer Erik ten Hag posteerde zijn aanvoerder opnieuw op de linkerflank. Statistieken hebben uitgewezen dat de Serviër daar een hoger rendement haalt dan centraal in de aanval, waar de ruimtes vaak klein zijn. Voor lastige wedstrijden in de Champions League, zoals woensdag tegen Liverpool, wil de coach van Ajax nog wel eens een uitzondering maken. Dan is volgens hem Tadic het beste aanspeelpunt.

Tegen het goed aan het seizoen begonnen Heerenveen bewees Tadic dat hij een hoog rendement haalt als linksbuiten. Hij opende in de 4e minuut de score, op aangeven van Mohammed Kudus. Tadic versierde in de 26e minuut ook een strafschop die hij zelf benutte (2-0) en stond voor rust ook aan de basis van de 3-0 van Kudus. Met Tadic op links blijft de positie van spits wel onvoldoende bezet. Lassina Traoré kreeg tegen Heerenveen een kans omdat Zakaria Labyad vlak voor het duel vader was geworden. De spits uit Burkina Faso kwam nauwelijks in het spel voor.

Ook David Neres is nog niet de rechtsbuiten van voor zijn slepende knieblessure. Trainer Ten Hag liet de Braziliaan tachtig minuten spelen om wedstrijdritme op te doen. Antony kreeg rust in de aanloop naar de kraker van woensdag tegen Liverpool en hoefde alleen het laatste half uur mee te doen. Quincy Promes mocht pas in de slotfase invallen.

Edson Álvarez moest plaatsmaken voor Davy Klaassen die na een seizoen Everton en twee jaar Werder Bremen zijn rentree maakte. De blonde middenvelder onderstreepte meteen waarom Ajax hem heeft teruggehaald en vormde een dynamisch middenveld met Ryan Gravenberch en Kudus. Ajax moest na rust nog wel een treffer van Henk Veerman toestaan (3-1). Klaassen vierde zijn terugkeer met een benutte strafschop en Antony bepaalde met een fraai schot de eindstand.

ADO Den Haag - Vitesse: 0 - 2

Vitesse blijft het uitstekend doen in de eredivisie. De Arnhemmers waren zondag te sterk voor ADO Den Haag (0-2) en hebben na vijf wedstrijden twaalf punten. Vitesse verloor dit seizoen tot dusverre alleen van Ajax, dat na zondag ook op twaalf punten staat.

Vitesse was duidelijk de betere ploeg. ADO maakte een machteloze indruk. Armando Broja drukte het krachtsverschil na ruim een half uur spelen uit in de score. De Albanees, die wordt gehuurd van Chelsea, scoorde in de rebound: 0-1.

Oussama Tannane gaf ADO kort voor rust opeens weer hoop. De spelmaker van Vitesse vond dat hij een vrije trap moest krijgen. Toen dat niet gebeurde maakte hij misbaar richting scheidsrechter Richard Martens, die Tannane bestrafte met een gele kaart. Tannane riep daarna „mafkees” richting Martens. Een tweede gele en dus rode kaart was het gevolg.

Tannane schreeuwde daarna over grote afstand ook nog wat dingen naar zijn eigen doelman Remko Pasveer, die liet blijken dat Tannane met zijn acties zijn ploeg dupeerde.

De tweede helft bekeek Tannane, tot dusverre bezig aan een uitstekend seizoen, vanaf de tribune. Daar zag de middenvelder dat Vitesse ook met tien man niet in de problemen kwam. Broja besliste het duel in de 71e minuut met een goede individuele actie: 0-2. (ANP)