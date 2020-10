‘Vier aanhoudingen na onthoofding leraar in Parijs’

De Franse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier aanhoudingen verricht, onder wie een minderjarige, in verband met de onthoofding van een leraar in een Parijse voorstad. Dat meldt persbureau AFP op basis van een gerechtelijke bron. De arrestanten zijn familie van de verdachte, die door de politie is doodgeschoten.

President Emmanuel Macron bezocht vrijdagavond het plaats delict en de school van de leraar waar hij sprak over een „islamitische terreuraanslag”. „Een burger is vermoord omdat hij doceerde over de vrijheid van meningsuiting en om te geloven of niet te geloven.”

Het slachtoffer was volgens een aantal Franse media een leraar aardrijkskunde en geschiedenis, die elf dagen geleden een spotprent van de profeet Mohammed zou hebben getoond. De vermoedelijke dader zou een 18-jarige Tsjetsjeen zijn. De Franse autoriteiten doen onderzoek naar een verband met een „criminele terroristische organisatie”.

