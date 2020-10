Op een zaterdag val ik met mijn neus in de tosti-ham-en-kaas-orgie van de puberzoon met zijn bandleden. Terwijl ik thee ga maken komt het woord ‘Tinder’ langs. Mijn man vraagt onschuldig wat dat is. Dubbelzinnige geintjes stuiteren over de keukentafel. Een van de jongens blijft stil. Hij kijkt dromerig naar zijn sneakers. Mijn man: „En, Lodewijk, heb jij Tinder op je telefoon?” Lodewijk kijkt hem vriendelijk aan: „Ik? Ik zit niet op Tinder. Ik ga gewoon naar buiten.”

