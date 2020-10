Over postbodes, platforms en verkiezingen

Vier maanden geleden lag er een enveloppe op mijn bureau. Post van de buitenlandredactie. In een handgeschreven brief las ik een plan voor een special over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november. De redactie en correspondent Bas Blokker wilden Amerika vertellen aan de hand van... de post.

Het was een aantrekkelijk idee: voor even niet de president, maar de postbode als hoofdrolspeler in de verkiezingsrace. Weg van het Witte Huis, op naar het postkantoor van US Postal Service, een van de oudste en meest geliefde instellingen van de Verenigde Staten.

En er was reden toe. In juni was de verwachting al dat meer Amerikanen dan ooit per post zouden gaan stemmen, door de corona-pandemie. En president Trump was al op campagne om stemmen per post te ontmoedigen. Het zou verkiezingsfraude in de hand werken, zei hij. Dat werd alom opgevat als een dreigement: als Trump op 3 november verloor, zou hij de uitslag aanvechten. Met de post als arena.

In deze special komt u meer redenen tegen om het postkantoor eens op te zoeken. De postbode kent Amerika zoals niemand: het is een geliefde figuur op straat, die iedereen groet. Het symbool van small town Amerika.

En wie op postcode het land doorkruist, krijgt een vrij nauwkeurige indruk van de electorale kaart. Je ziet precies waar de verkiezingen in november beslist worden: in suburbs als Glendale, Arizona, waar nieuwkomers niet meer (zomaar) Republikeins stemmen, en in pivot counties, draaidistricten, als Kenosha, Wisconsin. Vier jaar geleden draaiden deze districten weg van de Democraten, nu moet de Democratische uitdager Joe Biden ze terugwinnen om kans te maken tegen Trump.

De strijd om de post werpt ook licht op een trend in de VS die dateert van vóór Trump: de erosie van de overheidsinstellingen. De US Postal Service houdt nog stand, met ruim 83.000 postbodes die zo’n 160 miljoen adressen bedienen en zo Amerika verbinden, zoals Bas Blokker schrijft. Historica Anne Applebaum ziet in de USPS een „aardig voorbeeld” van de weerbaarheid van instellingen tegen de democratische erosie in de VS.

De post steekt schril af tegen die andere, private infrastructuur: die van Big Tech. Het web dat Facebook en Amazon over de samenleving en democratie hebben gespannen. Dit web verbindt het land niet zoals de USPS, het splijt en versplintert. Over al deze ontwikkelingen leest u in deze bijlage, hopelijk met hetzelfde genoegen als waarmee de redactie hem maakte.

René Moerland Hoofdredacteur

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 oktober 2020