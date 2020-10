Labourpartij van premier Jacinda Ardern wint verkiezingen Nieuw-Zeeland

De Labourpartij van premier Jacinda Ardern stevent af op een grote overwinning in de Nieuw-Zeelandse verkiezingen van zaterdag. Dat meldt persbureau AP. Na het tellen van ruim driekwart van de stemmen lijkt Labour zelfs een meerderheid van de zetels in het parlement te gaan behalen. Het is gebruikelijk dat partijen in Nieuw-Zeeland coalities moeten vormen om te regeren, maar dat zou in dat geval dus niet nodig zijn.

Labour ontving 49 procent van de tot nu toe getelde stemmen. Dat is bijna twee keer zoveel als de National Party, de grootste oppositiepartij, die 27 procent van de stemmen kreeg. De leider van de National Party heeft Ardern gefeliciteerd met de overwinning. Ardern zei in een overwinningsspeech te willen regeren om Nieuw-Zeeland er weer bovenop te helpen na de coronacrisis. „Dit zijn geen gewone verkiezingen geweest, en het is ook geen gewone tijd”, zei ze. „Het was vol onzekerheid en ongerustheid, en wij wilden daar het tegengif voor zijn.”

Al lange tijd leek het erop dat Ardern de verkiezingen zou gaan winnen. Haar partij lag ver voor in de peilingen en wordt geroemd om de corona-aanpak. Nieuw-Zeeland land telt tot nu toe 1.883 besmettingen en 25 doden als gevolg van Covid-19. De verkiezingen waren een maand uitgesteld na een uitbraak van het virus in Auckland. Als Labour een absolute meerderheid behaalt in het parlement, zou dat voor het eerst zijn dat dat een partij lukt sinds 1996 toen Nieuw-Zeeland overging op een nieuw kiesstelsel.

