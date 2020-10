‘Dertien doden bij luchtaanval op woonwijk in Azerbeidzjan’

Azerbeidzjan beschuldigt Armenië er zaterdag van een luchtaanval te hebben uitgevoerd op een woonwijk in de stad Ganja, de één-na-grootste stad van Azerbeidzjan. Hierbij zouden dertien mensen om het leven zijn gekomen en veertig gewond zijn geraakt. Armenië ontkent de beschuldigingen en beweert dat Azerbeidzjan dichtbevolkte gebieden in de betwiste regio Nagorno-Karabach, zoals de stad Stepanakert, onder vuur heeft genomen. Hierbij zouden drie gewonden zijn gevallen. Dat meldt persbureau Reuters.

Volgens de autoriteiten in Azerbeidzjan zijn zeker twintig appartementencomplexen in Ganja, ver achter de frontlinie in Nagorno-Karabach, bestookt. De stad werd vorige week in de nacht van zaterdag op zondag volgens Azerbeidzjan ook al onder vuur genomen. Ook toen ontkende Armenië en noemde de beschuldiging „een absolute leugen”.

Lees ook: Lees ook dit interview met een Armeense activist: ‘Het geweld is honderd keer erger dan het ooit is geweest’

Een paar weken geleden is een decennia oud conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië over de regio Nagorno-Karabach weer opgelaaid. De regio ligt in Azerbeidzjan maar de bevolking bestaat in meerderheid uit etnische Armenen. Met honderden doden gaat het om het bloedigste geweld sinds de oorlog die van 1991 tot 1994 aan zo’n 30.000 mensen het leven heeft gekost. Vorige week werd onder leiding van Rusland een staakt-het-vuren afgesproken maar deze werd kort daarna alweer verbroken.