Ruim 140 vreemdelingen in detentiecentrum in quarantaine

Oostenrijkse minister Buitenlandse Zaken positief getest op coronavirus

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg is positief getest op het coronavirus. Een woordvoerder van de minsiter maakte dit zaterdagochtend bekend. Volgens de woordvoerder is de minister mogelijk besmet geraakt tijdens een EU-bijeenkomst met andere ministers van Buitenlandse Zaken maandag in Luxemburg, meldt persbureau Reuters.

Schallenberg heeft geen symptomen en de besmetting werd ontdekt tijdens een routinetest. Uit voorzorg worden zaterdag alle leden van de regering getest omdat het kabinet woensdag nog bijeengekomen was. Alle kabinetsleden droegen toen een mondkapje, volgens de woordvoerder.

Waarom de autoriteiten in Oostenrijk vermoeden dat Schallenberg besmet is geraakt tijdens de EU-top is niet bekendgemaakt. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes, die maandag ook aanwezig was bij de top in Luxemburg, ging vrijdag in zelfisolatie omdat ze symptomen van Covid-19 heeft. Het is nog niet bekend of ze ook besmet is met het coronavirus. Ook de Nederlandse minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) was maandag bij de top.