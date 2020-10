Armenië en Azerbeidzjan spreken wapenstilstand af in Nagorno-Karabach

Armenië en Azerbeidzjan zijn een wapenstilstand overeengekomen voor de betwiste regio Nagorno-Karabach, waar ze sinds drie weken een onderlinge oorlog uitvechten. Het gaat om een staakt-het-vuren op „humanitaire gronden” dat zondag moet ingaan, hebben de landen zaterdagavond bekendgemaakt.

Een week geleden spraken Armenië en Azerbeidzjan ook al af de wapens neer te leggen, toen na gesprekken onder begeleiding van Rusland. Van lange duur was de gevechtsonderbreking niet: na een paar uur vonden er in Stepanakert, de hoofdstad van Nagorno-Karabach, alweer beschietingen plaats. De partijen gaven elkaar de schuld. Daarna ging de strijd verder. De afgelopen dagen vielen er tientallen doden - het totale dodental van de afgelopen weken is de zeshonderd inmiddels gepasseerd. Zaterdag vielen nog minstens dertien doden bij een raketaanval op de Azerbeidzjaanse stad Ganja.

De Franse president Emmanuel Macron is blij met de wapenstilstand, maar benadrukt volgens persbureau Reuters ook dat deze „onvoorwaardelijk en streng” moet worden nagekomen door beide kampen. „Frankrijk zal hier aandachtig op toezien en blijft toegewijd aan het permanent beëindigen van de vijandelijkheden, zodat er snel een dialoog kan beginnen.” Frankrijk leidt samen met Rusland en de Verenigde Staten de vredesgesprekken tussen Armenië en Azerbeidzjan.

Nagorno-Karabach wordt internationaal erkend als een Azerbeidzjaanse regio, maar is de facto een onafhankelijk staatje. Er wonen veel etnische Armeniërs. Zowel Azerbeidzjan als Armenië maakt aanspraak op het gebied. Het conflict dat vorige maand oplaaide, wordt bevochten door Azerbeidzjaanse regeringssoldaten enerzijds en militairen uit Nagorno-Karabach en Armenië anderzijds. Azerbeidzjan wordt gesteund door Turkije, terwijl Armenië Rusland aan zijn zijde weet. De gevechten van de voorbije weken zijn de dodelijkste sinds de oorlog in Nagorno-Karabach in de jaren negentig. Die strijd eiste tienduizenden levens.