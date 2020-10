Zwitsers sluiten we uit

De Europese regeringsleiders zijn het eindelijk eens over drie kleurtjes: rood voor regio’s met hoge coronabesmetting, oranje voor regio’s waar je moet oppassen en groen ten teken dat alles veilig is. Eindelijk krijgen we één simpele, driekleurige corona-risicokaart en geeft elk land zijn eigen nationale kleursystemen op.

Maar één probleem is niet opgelost: in die nieuwe driekleurige Europese kaart gaapt een wit gat. Dat is Zwitserland. Ook aan de nieuwe ‘EU-gateway’, die corona-apps van Europese landen aan elkaar gaat linken, doet Zwitserland niet mee.

De Zwitsers willen wel, graag zelfs. Maar het mag niet van Brussel, omdat ze niet meedoen aan een EU-gezondheidsrichtlijn die de basis vormt van deze projecten. Daardoor ontbreekt het juridische fundament om data te delen.

Dit klinkt allemaal heel logisch. De EU is een rechtsstaat. Regels zijn regels. Buitenstaanders mogen geen shortcuts krijgen die lidstaten niet hebben. No cherry-picking: je ziet het ook bij Brexit. Het moet buiten de EU niet leuker worden dan erbinnen.

Maar zo sluiten wij wel, middenin een pandemie, een bevriend buurlandje uit. Politieke escalatie dreigt. Moeten we dit willen? Moeten marktregels buitenlandse betrekkingen zo domineren?

Noorwegen, IJsland en Liechtenstein doen wel mee aan de app en kleurenkaart, want ze hebben de gezondheidsrichtlijn wél. Zij zitten in de Europese Economische Ruimte (EER), waar Europese regels automatisch in nationale wetgeving worden omgezet.

Zwitserland niet. Het kopieert veel EU-regels, maar niet automatisch. Vanwege de directe democratie wil het alles checken en dubbelchecken. Soms komt er een referendum overheen. Dit aparte systeem vergt energie en geduld – aan beide kanten. Zwitsers staan in Brussel bekend als enorme lastpakken.

Zwitserland wilde aan de EU-gezondheidsrichtlijn meedoen. Maar daarvoor moet het eerst een ‘raamakkoord’ goedkeuren dat het twee jaar geleden met de EU sloot. Dit raamakkoord herstructureert alle bestaande verdragen tussen Bern en Brussel – over onderzoek, transport, Schengen, enz. Er zijn ongeveer 140 van die verdragen. Als een partij één akkoord opzegt, komen andere ook te vervallen. Elk referendum zet de bilaterale verhouding onder hoogspanning. Het raamakkoord moet orde en stabiliteit brengen en politieke stress verminderen.

De Zwitserse regering zou dit akkoord na de onderhandelingen door het parlement loodsen en ratificeren. Maar ze treuzelde en kwam toen met nieuwe eisen. Die zijn strijdig met Europese interne-marktregels. Brussel kan ze onmogelijk honoreren.

Deze impasse duurt al twee jaar. Het raamakkoord wordt steeds impopulairder in Zwitserland. De Zwitserse staatssecretaris van Europese Zaken die het akkoord namens de regering sloot, is deze week ontslagen.

Brussel voelt zich belazerd door Bern en wil het akkoord niet openbreken – zeker niet op deze manier. Daarbij, de Britten kijken toe. Als Zwitserland mag afwijken van Europese marktregels waar EU-lidstaten zich wél aan moeten houden, willen zij dat ook. Daarom is Brussel onbuigzaam. Het weigert ook nieuwe afspraken met Zwitserland te maken zonder raamakkoord. Een van die nieuwe afspraken is de gezondheidsrichtlijn.

Tijdens de eerste coronagolf was Brussel coulant. Het liet Zwitserland een halfjaar toe, zodat het besmettingen en maatregelen in buurlanden kon volgen. Nu, met de app en kleurenkaart, wilden Italië en Duitsland weer flexibel zijn. 200.000 van de zeker 300.000 grensarbeiders die dagelijks naar hun werk gaan in Zwitserland, zijn Duitsers en Italianen. Maar de meeste landen steunden het principiële nee van Commissievoorzitter Von der Leyen.

Nogmaals: geen speld tussen te krijgen. Maar slaan we niet een beetje door? Kunnen we niet beter hard zijn over andere zaken? Is een gezondheidsapp waar wij ook belang bij hebben politieke escalatie waard? En waarom kunnen we eigenlijk geen ja zeggen tegen Bern en nee tegen Londen? Het zijn toch heel andere landen? Waarin we verschillende belangen hebben?

Vragen waar geen antwoord op is. Maar die misschien toch eens gesteld moeten worden.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 oktober 2020