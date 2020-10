Zonder plopkap, dat gaat de NOS-journalist te ver

Hij vertrok vrijdagmiddag met de straalwagen zonder NOS-logo voor een reportage over een zorghotel in Rottedam. „Je was de laatste tijd opgelucht als je naar een klus ergens in het land gestuurd werd en niet naar een manifestatie”, zegt de operator die voor de omroep werkt en om veiligheidsoverwegingen anoniem wil blijven. Een paar weken geleden hebben collega-technici verzocht niet langer met logo’s rond te hoeven rijden, inmiddels is het zo ver.

Altijd. Overal. NOS. Maar dan, vanaf nu, anoniem. De angst zit er in, zegt de operator. Van de satellietwagens (twee voor tv, één voor radio) die de omroep gebruikt om op locatie te seinen, is de bestickering verwijderd. Opgeteld bij de bevestiging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding dat bedreiging van journalisten manifester wordt, kwam de ongekende stap van de NOS volop in de aandacht.

Lees ook: Coronaverzet leidt tot bedreiging van journalisten

Capitulatie kun je het noemen, zegt Lex Runderkamp. „Je mag uiteraard allerlei verbanden trekken met persvrijheid, dat is logisch gezien het hoge symbolische gehalte het verwijderen van het logo”, zegt de ervaren NOS-journalist. Maar hij laakt de conclusie die op Twitter door [generaal buiten dienst] Dick Berlijn wordt getrokken – ‘verkeerde beslissing, dit is de eerste stap op een gevaarlijke weg’. Runderkamp: „Alsof wij ons vanaf nu verschuilen in Hilversum. Het gaat om het praktisch element, het beschermen van je technici. Wij gaan op pad, daar verandert helemaal niets aan. Integendeel zelfs.”

De operator betreurt dat het zover heeft moeten komen. „Maar het is gelijk hebben, of geluk krijgen.” Voorheen was het eigenlijk alleen rond voetbal wel eens vervelend, zegt hij. „Demonstraties waren vaak een open NOS-dag, ouders die in de wagen een foto wilde nemen van hun kinderen.”

Gebaar met twee vingers

Bij de NOS is de realiteit grimmig. Het was rond het einde van de eerste coronagolf, hij reed terug over de snelweg na een reportage in het oosten van het land. „Terwijl ik een touringcar aan het inhalen was, zag ik een zwarte auto opvallend remmen. Ik was daardoor al alert. Toen ik hem naderde, maakte hij opeens een ruk naar links”, zegt de operator. „Dat was slecht afgelopen als ik niet op de rem was gaan staan.” Na even „te schuilen” achter de touringcar, nam de zwarte auto een afslag. „Kreeg ik nog zo’n gebaar met twee vingers naar zijn ogen en daarna naar mij.”

Volgens verslaggever Wessel de Jong is het vooral dat wachten en geconcentreerde treiteren dat onder de huid kruipt. Een keer een scheldpartij, „dat laat je van je afglijden”. „In Leiden stonden we bij de wagen, toen twee twintigers met mobiele telefoons in onze gezichten hielden. ‘Schaam je je niet? Je verdraait alles.’ De Jong ging het gesprek nog aan. Het „hele gedachtegoed kwam voorbij van Forum tot QAnon”, een uit de VS overgewaaide complottheorie over een pedofielennetwerk van machthebbers dat door Donald Trump bestreden wordt. „Totaal onsamenhangend. Waarom we niet over de verdwenen kinderen in Groningen berichten.” Na anderhalf uur in de satellietwagen, „stonden ze er nog steeds toen we weer naar buiten kwamen. Begon het weer.”

De anonimisering van de wagens was een besluit „waarvan je denkt: dit kan niet waar zijn”, zegt De Jong. „Maar ik begrijp het wel. Personeelbeveiliging is er al voor ons. Maar die mensen in die zware wagens zijn alleen, vaak hele dagen op pad. En het is ook eenvoudig: een wagen in de vangrail maakt geen verhaal.” Hoe het zich ook verder ontwikkelt met de treiterij en intimidatie – voor De Jong is de microfoon zonder NOS-plopkap „uitgesloten”. „Je hoort het nu wel eens geopperd worden, maar dat is voor mij een onbegaanbare weg.”

Net als hoofdredacteur Marcel Gelauff ziet De Jong de anti-NPO retoriek vanuit de PVV en FvD als een factor. „Je hoort die teksten soms woordelijk nagepraat worden. Of: ‘Je denkt toch zeker niet dat jullie beter weten wat er in Rusland speelt dan Baudet?’” Hij wijst ook op de opruiing tegen de Amerikaanse pers door Trump. „Ik had niet gedacht dat dat zou overwaaien”, zegt de voormalig NOS-correspondent in Washington. „Maar het is toch gebeurd.”

Opvallend is dat in de afgelopen twaalf maanden, waarin eerst bij boerenprotesten en daarna bij anti-lockdownprotesten de NOS-pesterij gemeengoed werd, geen aangifte is gedaan door NOS-medewerkers naar aanleiding van gebeurtenissen bij demonstraties.

Lees ook deze opiniebijdrage van oud-hoofdredacteur van de NOS, Hans Laroes

Wel is een redacteur die ‘de kogel moest krijgen’ van plan naar de politie te stappen, maar dat was dan weer een digitale bedreiging. „Als iemand je het werk onmogelijk maakt, of uitscheldt en treitert, is dat moeilijk te vervolgen”, zegt Gelauff. Vorig jaar heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) de strafmaat verzwaard voor vergrijpen richting journalisten. Gelauff: „Maar waar we nu mee te maken hebben is vaak grijs gebied.”

RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Taselaar laat weten dat soortgelijke ervaringen „ons gelukkig bespaard zijn gebleven”. Hij noemt de bedreiging en intimidatie „gevaarlijk, totaal belachelijk en oerdom.”