Zij wonen op hun werk – hoe combineren ze dat met hun privéleven?

Door de nieuwe ‘gedeeltelijke lockdown’ zal de thuiswerker die afgelopen maanden misschien af en toe naar kantoor ontsnapte, weer fulltime ervaren hoe het is als werk en privé door elkaar lopen. Grofweg de helft van alle werkenden in Nederland verkaste aan het begin van de coronacrisis naar het thuiskantoor. Vanaf mei werd dat minder, met name in de groep fulltime thuiswerkers: hun aantal daalde van 70 naar iets meer dan 50 procent. Dat blijkt uit een rapport dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in september uitbracht.

Daaruit bleek dat ongeveer 55 tot 70 procent van de thuiswerkers in coronatijd positieve ervaringen heeft opgedaan met het thuiskantoor, en dit beeld lijkt al die maanden vrij constant gebleven. Voordelen van het thuiswerken: geen reistijd, eigen tijd indelen, kunnen afwisselen met andere activiteiten zoals zorgtaken. Maar ook: lekker zittende kleding dragen. Als grootste nadeel van het thuiswerken noemen werknemers vooral het missen van collega’s en de verstoring van de werk-privébalans.

Daar kunnen deze boswachter, havenmeester en tuinder over meepraten. Voor hen is ‘thuiswerken’ de norm, aangezien zij op hun werk wónen. Dat is een ambivalent voorrecht. Ze wonen op geweldige plekken te midden van bos, tuin of duin, maar merken ook dat voortdurend omringd worden door je werkomgeving zwaar kan zijn. Zo ging het drie jaar geleden mis bij havenmeester Paul Pels, na jarenlang altijd met werk bezig te zijn geweest. Nu probeert hij beter zijn grenzen te bepalen. „Hoe vaker ik het doe, hoe makkelijker het gaat.”

De boswachter

‘Ik ben gekke Gerrit niet, kom later maar terug’

Marjan Veenendaal is boswachter op Ameland. Foto Yentl Slik

Marjan Veenendaal (54) is teamleider bij Staatsbosbeheer op Ameland. Ze woont in een houten huis naast het boswachterskantoor met haar vriend en twee kinderen van 18 en 15.

Een dienstwoning klinkt misschien ouderwets, maar op Ameland kun je eigenlijk niet zonder, vertelt Marjan Veenendaal. „Ik woonde in Drenthe toen ik in 2011 reageerde op de vacature voor teamleider-boswachter; daarvoor werkten mijn vriend en ik allebei bij Dierenpark Emmen. Aan huizen is voor eilanders al een gebrek, laat staan voor ‘nieuwelingen’. Ik ben een bofkont dat ik hier zomaar zo mooi mag wonen.”

Met haar gezin woont Veenendaal in een houten huis in haar „eigen duinpan”, zoals ze het altijd noemt. Via de achtertuin loopt ze over het natuurpaadje tussen rozenbottelstruiken en helmgras naar de houten schuur van Staatsbosbeheer waar zij en vijf andere boswachters kantoor houden – een loopje van nog geen minuut. Haar collega’s kunnen vanaf kantoor niet bij Veenendaal naar binnen kijken, maar zij ziet wel wie er is en welke auto’s aan komen rijden.

Van tevoren heeft ze niet nagedacht over hoe het zou zijn als werk en privé zo vlak naast elkaar liggen, ook Staatsbosbeheer heeft er niet specifiek tips over gegeven. „Ik ervaar het niet als een last. Tuurlijk, er staat hier in het weekend weleens iemand voor de deur met een vogel die ziek, zwak of misselijk is. Dat vind ik niet erg, mijn vriend ook niet. Die vindt het juist leuk om mee te gaan als ik eropuit moet om een vogel te redden.”

Ondertussen is Veenendaal op het eiland als boswachter een bekende. Dus klampen ze haar soms op straat aan met een vraag of een klacht, ook als ze vrij is. Dan probeert ze in te schatten of ze het snel kan afhandelen, en anders vraagt ze of ze er maandag op terug mag komen. „Vroeger vond ik het lastiger om mijn grenzen aan te geven, maar nu denk ik sneller: ik ben gekke Gerrit niet, kom later maar terug. Komt door de leeftijd, denk ik.”

Soms, als Veenendaal het druk heeft, merkt ze dat ze onbewust ook thuis bezig blijft met het werk. „Dan moet ik hier gewoon even weg. Het Groene Strand is een favoriete uitwaaiplek, of de duinen bij ’t Oerd, die zijn ook mooi.” In de natuur komt Veenendaal tot rust, al zal ze altijd kijken hoe de paden erbij liggen en of de bomen gesnoeid moeten worden.

Vroeger fietste Veenendaal na een werkdag in de dierentuin zo’n acht kilometer naar huis. „Dat vond ik altijd heerlijk; een duidelijk markeermoment tussen werk en thuis. Dat mis ik hier.” Het is eigenlijk het enige minpuntje dat ze kan bedenken, want verder vindt ze het hier „een walhalla”. „We hebben een hond, twee katten, de kippen lopen hier vrij rond, er is een plas water om de hoek. Echt een klein paradijsje.”

De havenmeester

‘Het liep een beetje de spuigaten uit’

Paul Pels is havenmeester in Muiden. Foto Yentl Slik

Paul Pels (58) is havenmeester in Muiden. Hij woont met zijn vrouw in de dienstwoning van de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging: een woonboot midden in de haven.

Het was zo’n drie jaar geleden toen Paul Pels buiten wat stond schoon te maken met de hogedrukspuit tot opeens – pats – het licht bij hem uitging. Benauwd, bloeddruk sky high, de ambulance stond binnen vijf minuten op de stoep. Een hartaanval bleek het niet te zijn, het was de optelsom van jarenlang altijd met werk bezig zijn. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel maakt hem een perfecte havenmeester, maar het is ook zijn valkuil.

Vijftien jaar geleden had Pels zich nog zó voorgenomen om werk en privé duidelijk gescheiden te houden. „Ik had bij mijn voorganger gezien hoe bezoekers bij nacht en ontij bij hem op de stoep stonden, voor van alles en nog wat. Dus toen ik in 2005 hoofd-havenmeester werd en naar de woonboot verhuisde, dacht ik: nu ga ik de mensen opvoeden. Maar ja, je wilt graag helpen, je vindt je baan leuk. Voor je het weet zeg je meer ‘ja’ dan ‘nee’ en loopt het een beetje de spuigaten uit.”

In het hoogseizoen houdt Pels weekend op woensdag en donderdag, maar goed, dat weten de bootbezitters natuurlijk niet. „Die zien mij lopen en roepen ‘hé Paul!’ Dan volgt er een vraag over een kapotte deurklink of een verstopt toilet. Voordat je het weet ben je toch een uur verder. Dat moet ik niet doen, dat weet ik, maar toch doe ik het.” Hij zegt het met enig zelfverwijt. „Mijn vrouw Renske zegt dan: waar was je nou, je ging toch alleen iets uit de auto pakken?”

Het toppunt was die keer dat een man op zondagochtend om 7 uur voor hun deur stond. Of ze misschien tampons in huis hadden, want zijn vrouw was ongesteld geworden. Pels: „Ho effe jongens, dacht ik toen. Dit gaat te ver. Daarna is er een haakje op de schutting gekomen.”

Het lijkt misschien niet veel moeite om even met iemand mee te lopen, maar door al die keren bij elkaar komt Pels op een weekenddag toch niet in de relaxmodus. Sowieso is hij zich na het incident met de hogedrukspuit bewust geworden dat hij voldoende rust moet nemen. Hij is met Renske begonnen met ‘mindful walking’, doet aan yoga en stuurt op zijn vrije dag bezoekers met vragen door naar collega-havenmeester IJsbrand. Hoe vaker hij het doet, hoe makkelijker het gaat.

Hij heeft verder weinig te klagen, benadrukt hij. „Kijk nou, dit uitzicht blijf ik mooi vinden.” De afspraak is dat Pels met zijn pensioen de woonboot moet verlaten. „Maar ik heb al gezegd: stel dat ik gezond ben, dan wil ik misschien wel langer door. Ik ben toch niet iemand die op z’n kont gaat zitten.”

De tuinder

‘Altijd beschikbaar zijn is best vermoeiend’

Pieter Jagtman is eigenaar van De Moestuin Maarschalkerweerd in Utrecht. Foto Yentl Slik

Pieter Jagtman (46) is eigenaar van De Moestuin Maarschalkerweerd in Utrecht. Jagtman woont op het terrein met zijn vrouw en drie kinderen van 10, 8 en 4 jaar oud.

Afgelopen winter heeft Pieter Jagtman een vouwwagen aangeschaft. Leuk voor kampeervakanties, maar voor hem en zijn gezin ook een manier om in het weekend even weg te kunnen van wat zowel zijn werk- als woonplek is. Meestal klappen ze de vouwwagen open op een camping in Zeist, vijf kilometer verderop.

In 2002 begon Jagtman aan een avontuur op een toentertijd verlaten vlakte aan de oostelijke rand van Utrecht. Hij begon er een biologische moestuin met lunchcafé en moestuinwinkel. Het is een sociale onderneming, er werken mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 2006 woont hij er zelf ook. „Daarvoor moest ik vaak in de weekenden heen en weer om de dieren te verzorgen, of de bewatering aan te zetten.”

Nu staat zijn woonhuis midden op het terrein. Hij heeft een privétuin achter een schutting, maar zijn voordeur ligt aan het pad dat ook leidt naar de winkel en via zijn achterdeur staat hij direct op het caféterras met speeltuin – zeven dagen in de week een geliefde plek voor gezinnen uit de stad.

Om werk en privé beter te scheiden heeft Jagtman een jaar of twee geleden maatregelen getroffen. De belangrijkste was een bedrijfsleider aannemen. „Dat is een zegen”, zegt hij. „Nu staat er gewoon op het rooster wie dienst heeft en hoef ik niet altijd bereikbaar te zijn, alle dagen, het hele jaar door. Dat is namelijk best vermoeiend.” Alle losse klusjes in de avonduren heeft hij gebundeld in twee werkavonden en hij probeert de ‘schakelmomenten’ tussen werk en thuis zoveel mogelijk te beperken. Dus smeert hij ’s ochtends boterhammen die hij tijdens de lunch in de kantine opeet – hemelsbreed tien meter van zijn eigen keukentafel.

Desondanks concludeert hij dat het nog steeds, zeker in het hoogseizoen, té druk is. „Als ik met lekker weer in mijn tuin zit, kan ik me gewoon niet afsluiten. Ik blijf onrustig in mijn hoofd en mijn lijf. Dan moet ik eropuit, naar vrienden of het bos in. Soms voelt dat wel eens benauwend.”

Daarom is Jagtman bezig met een rigoureuzer plan. Hij probeert de houtschuur achterin het terrein aangemerkt te krijgen als woonbestemming. Het scheelt misschien maar vijf minuten lopen, maar daarmee heeft hij het gevoel dat werk en thuis duidelijker gescheiden zullen zijn. „Nu moet ik letterlijk in één stap switchen van teeltplannen en leveranciers naar boodschappenlijstjes en kinderzaken. Dat is gewoon te kort.”