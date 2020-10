Wit-Rusland plaatst oppositieleider Tichanovskaja op opsporingslijst

Wit-Rusland heeft oppositieleider Svetlana Tichanovskaja op de nationale opsporingslijst geplaatst omdat zij zou hebben opgeroepen „de grondwettelijke orde omver te werpen”. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag op basis van verklaringen van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tichanovskaja staat inmiddels ook op de opsporingslijst van Rusland. Dat komt volgens dat land door de samenwerking met Wit-Rusland. Rusland probeert invloed uit te oefenen op zijn voormalige Sovjet-bondgenoot omdat het land vreest dat de liberale bevolking van Wit-Rusland zich anders richt op het westen of de NAVO.

Sinds de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko op 9 augustus met 80 procent van de stemmen werd uitgeroepen tot de winnaar van de verkiezingen, gaan wekelijks duizenden mensen de straat op om te demonstreren. De verkiezingen zijn volgens de oppositie niet eerlijk verlopen, omdat Tichanovskaja in onafhankelijke peilingen op winst stond. Bij de protesten werden duizenden mensen opgepakt. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ook meerdere demonstranten gemarteld.

De 65-jarige Loekasjenko (65) is al 26 jaar aan de macht in Wit-Rusland. Ook in aanloop naar de verkiezingen liet hij honderden mensen arresteren, onder wie de man van Tichanovskaja, een kritische blogger. Hierop besloot zij zich in zijn plaats verkiesbaar te stellen. Na de verkiezingsuitslag vluchtte ze naar buurland Litouwen, waar ze verschillende Europese leiders ontmoette en Loekasjenko meermaals opriep zijn macht over te dragen. Dinsdag nog stelde ze de Wit-Russische president een ultimatum: hij moet voor 25 oktober opstappen, het geweld tegen betogers moet stoppen en politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten. Stapt hij niet op, dan zal het hele land in staking gaan, zo zei ze in een verklaring.