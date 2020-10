Wesp smult van vogelkop

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben in Brazilië gefilmd hoe een wesp een jong witsterdikbekje (Sporophila lineola) doodde, en de kop van de zangvogel oppeuzelde. Het is zeldzaam dat een wesp een gewerveld dier doodt, en voor deze soort (Agelaia pallipes) was het nooit waargenomen. Dat dat nu wél gebeurde, kwam doordat de Wageningse biologen camera’s bij vogelnesten hadden hangen, om de voortplanting van het witsterdikbekje te bestuderen. Op de beelden is te zien hoe een papierwesp meermalen op de kop van het witsterdikbekje landt en hem tot bloedens toe bijt. Later scheurt de wesp een stuk vlees van de kop en stopt het vogeltje met bewegen. In de omgeving zijn meer dode vogels met vergelijkbaar letsel gevonden.

Naam: Braziliaanse papierwesp Wetenschappelijke naam: Agelaia pallipes Leefplek: noordelijke en centrale deel van Zuid-Amerika, vaak boven 3.000 m. Uiterlijk: 9 mm lang, geelbruin met zwarte vlekken (inclusief poten en vleugels) Eet: krekels, motten, vliegen, rottend vlees van dode dieren Opvallend: bouwt nesten op grond, o.a. in de tunnels van gordeldieren