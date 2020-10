Wat stemmen deze Amerikanen?

Solveig Springer (82) stemt op Trump:

‘Democraten zijn enorm corrupt’

Via een luik in de voordeur rennen de honden blaffend de tuin in: één, twee, veel – binnen de kortste keren staan er dertien honden in de omheinde tuin. Dan stapt een oudere dame naar buiten en stelt zich voor: Solveig Springer. „Dat spreek je uit als Solvee.”

Op wie deze 82-jarige uit Phoenix, Arizona stemt, hoeft niemand haar te vragen: de voortuin staat vol Trumpborden, Amerikaanse vlaggen en spandoeken met teksten als Police Lives Matter. In 2016 stemde ze Trump, nu doet ze dat zonder twijfel weer. „We moeten onze vrijheid herwinnen en onze politie steunen”, zegt Solveig. Ze maakt zich zorgen om de Democratische partij, die standpunten als universele ziekenzorg voorstaat. „Het zijn mensen die niet willen werken. De jonge generatie wil gratis condooms en voor nop studeren.”

Solveig Springer (82) stemt op Trump: ‘Democraten zijn enorm corrupt’. Foto Eline van Nes

Solveig groeide op in een boerengezin in North-Dakota, naar eigen zeggen straatarm. „Wij kregen geen bijstand. Alle acht de kinderen zagen hoe mijn vader zwoegde in de stoffige zandgrond.” Staand in de brandende zon stelt Solveig dat ze sterk is geworden door dat leven, ze moest immers altijd voor zichzelf zorgen.

Als Trump nog vier jaar in het Witte Huis mag blijven, moet hij, vindt Solveig, voornamelijk het vertrouwen in de economie herstellen. „Het gaat eigenlijk hartstikke goed, maar alle mensen die Trump haten zorgen ervoor dat de rest er geen vertrouwen in heeft. Er is zo veel haat tegen Trump, terwijl het economisch fantastisch ging onder zijn bewind.”

Dit jaar zal Solveig vervroegd stemmen, door haar stembiljet persoonlijk af te leveren. Voorgaande verkiezingen was ze poll watcher – een vrijwilliger die op het stemkantoor controleert of er niet gefraudeerd wordt. „Dat is nu ook hard nodig. Maar mijn zoon heeft me uitgenodigd voor een vakantie in Texas.”

Vanuit haar vakantieadres een stembiljet op de post doen, vindt Solveig maar niets. „Je hoort over poststembiljetten die ergens in een rivier zijn gevonden. Dat is het probleem: de Democratische partij is enorm corrupt.”

Nu moet Solveig Springer weer naar binnen, want zelfs voor deze kwieke tachtiger is een praatje bij 40 graden iets te veel. Met haar roedel honden om zich heen loopt ze terug naar de voordeur, waar ze zich omdraait. „Ik zal jullie nog wat vertellen: ik slaap in de garage. De honden hebben het huis overgenomen.”

Jurriaan van Eerten

Robin Gordon (57) stemt op Biden:

‘Biden moet absoluut winnen’

Robin Gordon (57) stemt op Biden.

Robin Gordon loopt met haar hondje Mickey – roze jasje, bijpassende strik – net de woontoren van het General Grant Housing-complex uit op de kruising van 125th Street en Amsterdam Avenue in Harlem, New York. Ze woont in de identieke bakstenen reus aan de overkant. „Biden”, antwoordt de lerares beslist op de vraag op wie ze gaat stemmen. „Ik ben wat ze een Yellow Dog Democrat noemen. „Ik zou nog op de Democraten stemmen als er een gele hond op het stembiljet staat. Er moet een eerlijkere verdeling van welvaart komen.”

Natuurlijk stemde ze op Hillary Clinton bij de vorige verkiezingen. „Toen dachten veel Afrikaans-Amerikanen om me heen dat hun stem toch niet zou uitmaken. Hillary zou sowieso winnen. Daarom stemden ze maar niet. Boy, zij werden huilend wakker. Dat is dit jaar wel anders.”

Gordon gaat naar het stembureau. „Er is hier een kantoor om de hoek waar we met het hele blok heengaan.” Het eerste wat de nieuwe president volgens haar moet aanpakken is de gezondheidszorg. „Trump is totaal tekort geschoten bij de aanpak van corona, behalve dat hij het zelf heeft opgelopen en verspreid. Daarin is hij dan weer heel succesvol geweest.”

Het is niet alleen de pandemie. Het hele systeem van gezondheidszorg moet worden aangepakt. „Alles waarop ze hebben beknibbeld, alles wat Obama in gang had gezet, zoals Obamacare, moet weer worden opgepakt. Drugsgebruik, alcoholisme, mentale problemen en gebrek aan scholing: het hangt allemaal met elkaar samen en draagt bij aan de dakloosheid die hier astronomisch is toegenomen.”

Natuurlijk is Robin Gordon „bevooroordeeld als docent,” maar zij gelooft heilig dat „ieder kind een goede opleiding verdient”. Ze woonde hier al toen ze een master volgde aan Columbia University, zes straten verderop. „Scholen worden gefinancierd met de belasting op onroerend goed. Maar in sommige armere wijken wordt bijna geen onroerendgoedbelasting betaald, omdat mensen geen vastgoed bezitten. Zo ontstaan extreem gesegregeerde wijken.”

Ze woont nu 35 jaar in dezelfde hoge woontoren in Harlem. De verf bladdert van de pui, de vele kleine brievenbussen ingeklemd tussen metrotegels. Ze doet haar postvakje open. Scholen moeten veel meer geld van de federale overheid krijgen, vindt ze, en leraren moeten meer verdienen. „Ik heb twee masters en ik verdien een fractie van wat een advocaat of een dokter verdient. Terwijl ik aan dezelfde opleidingseisen moet voldoen.”

Ze heeft wel hoop, zegt ze aarzelend. „Trump en de huidige regering lijken te denken dat de regels voor hen niet gelden. Biden moet wel gaan winnen. Absoluut.”

Rolinde Hoorntje

Gino Hannah (29) stemt blanco:

‘Ik geef politiek geen aandacht’

Gino Hannah (29) woont in een rood bakstenen pakhuis in het oosten van Baltimore. Tevens galerie, tevens muziekstudio, tevens podium voor de muziekscene in de buurt. Gino componeert zelf muziek – rock, jazz, hiphop en hij geeft muziekles op een openbare basisschool in het armste deel van West-Baltimore, waar tv-serie The Wire zich afspeelt. Hij plaatst zichzelf politiek gezien tussen de Libertariërs, Republikeinen die de overheid zoals die nu is wantrouwen (swamp) en de aanhangers van Bernie Sanders, die dat ook doen.

Zoals het er nu naar uitziet zal hij op de dag van de verkiezingen naar het stembureau lopen en blanco stemmen. Helemaal zeker weet hij dat nog niet. Daarom stemt hij persoonlijk en niet per post, dan kan hij nog van gedachten veranderen.

„In 2008 stemde ik met grote overgave op Obama. Maar toen bleek hij de oorlog in Irak voort te zetten met drones. Toen bleek dat hij immigranten deporteerde, dat hij klokkenluiders vervolgde. En de Democratische partij bleek onder zijn bewind te worden geleid door Wall Street, de banken. Ik was er klaar mee.”

In 2016 stemde Gino voor Hillary Clinton, een last minute -besluit, omdat hij dacht: Donald Trump mag geen president worden. „En nu, vier jaar later, denk ik: Amerika heeft Trump gecreëerd. Dit moest gebeuren. Láát het dan ook maar gebeuren.”

Politiek is bijna uitsluitend theater geworden, zegt ze. „Ik probeer er zo min mogelijk aandacht meer aan te schenken.” De meeste Amerikanen stemmen niet. Ze registreren zich niet of brengen hun stem niet uit. „Mijn ervaring is dat de meeste Amerikanen onafhankelijk zijn, niet gelieerd aan een partij. Democraten en Republikeinen zijn dus een minderheid.”

Gino accepteert wel het leiderschap van de president die uiteindelijk wordt gekozen. Welk probleem moet hij het eerste aanpakken? „Je moet de alligator die het dichtst je boot nadert het eerste wegslaan”, zegt hij. „Dat is corona, denk ik.” De president moet de dreiging van het virus realistisch onder ogen zien, vindt hij. „Dus geen totale lockdown en ook niet, zoals Trump doet, de aandelenkoersen op en neer twitteren, maar een geleidelijke openstelling van de economie.”

Gino heeft zelf afgelopen zomer in badplaats Cape May in New Jersey in een restaurant gewerkt. „Iedereen droeg mondkapjes en hield afstand tot anderen. Er werd uitsluitend buiten bediend. Ze dronken, ze rookten, ze hadden plezier. Gedurende de zomer wenden gasten eraan. We gaan er uiteindelijk allemaal aan wennen.”

Jutta Chorus

Connie Colbach (61) stemt Trump:

‘Het einde der tijden is nabij’

Buck in het district Lancaster in Pennsylvania is zo’n dorpje met een paar huizen rond een tractorzaak, een tankstation en een motor-circuit. Connie Colbach trekt er onkruid uit haar keurig onderhouden tuin. Ze weet het zeker: er komt een nieuwe wereldorde. „Je ziet het op het dollarbiljet, aan het oog en de piramide,’ zegt ze. Het komt overeen met de bijbel waarin staat dat we in het einde der tijden leven.” Ze citeert Mattheus 24:25. Ze veegt een rups weg onder haar rechteroog en gaat verder met haar waterval aan woorden. „Je ziet het aan alle wetteloosheid om je heen. Afgelopen jaar hebben we vulkaanuitbarstingen en aardbevingen gehad. Als je die dingen overal ter wereld ziet, of die nou rond of plat is – ik geloof persoonlijk dat hij plat is – dan weet je dat het einde der tijden nabij is.”

Volgens Connie werken de VN, de WHO, de Wereldbank, China, ‘sommige andere landen’, George Soros en Bill Gates, allemaal samen om deze nieuwe wereldorde tot stand te brengen. Maar: ze treffen de Verenigde Staten op hun weg. „In de VS hebben we vrijheid”, legt Connie uit. Als je nieuwe 1, 2, 5, 10, 20, 50 en 100 dollarbiljetten als een vliegtuig vouwt (ze doet het voor) en ze allemaal op een rij legt, wat zie je dan? De Twin Towers die ontploffen”, geeft ze zelf triomfantelijk het antwoord. „Dat alleen maakt ons duidelijk dat we de regering niet kunnen vertrouwen.”

Connie denkt dat de Republikeinen de mindere van twee kwaden zijn. Want in de nieuwe wereldorde willen „ze” nanotechnologie gebruiken voor het corona-vaccin, zegt Connie. „Nanotechnologie! China of Japan, ik weet het niet meer zeker, wil dat we over 20 jaar een robot-chip in ons oog hebben waarmee we beslissingen nemen en aankopen doen en al die informatie wordt opgeslagen.” Wat heeft Trump hiermee te maken? „Hij vecht voor onze constitutionele vrijheden”, antwoordt ze. „Zij willen onze grondwet veranderen.” Met ‘ze’ bedoelt ze de mensen die een nieuwe wereldorde nastreven, maar ook ‘de progressieven’ of ‘de democraten’. „De homorechtenbeweging heeft er al voor gezorgd dat ons zorgsysteem is aangepast”, waarschuwt ze. „Ze herschrijven nu al onze geschiedenisboeken. In de nieuwe wereld zullen we als zombies leven. Je kan niet meer op de sociale media om dingen over je gezondheid op te zoeken, omdat die volledig worden gecontroleerd.” Connie noemt zichzelf ‘non-denominaal christen [niet gebonden aan een leer], maar is opgevoed als methodist. Ze stemt al haar hele leven op de Republikeinen, net als haar man, die er even bij komt staan. Op de vraag waar ze precies bang voor is, antwoordt ze dat ze haar grondwettelijke rechten niet wil verliezen. „Daarom moet Trump meer Republikeinse rechters aanstellen, zoals Amy Coney Barrett.” Over corona maakt ze zich geen zorgen, zegt ze. „Dat hebben we al gehad. Zullen we knuffelen? God zegent je.”

Rolinde Hoorntje

Jasmine Bowler (29) stemt niet:

‘Ik heb niet het idee dat mijn stem uitmaakt’

Met drie volle tassen is Jasmine Bowler onderweg van de supermarkt naar haar sociale huurwoning in de toren op de hoek van 132rd Street en Adam Clayton Powell Boulevard in Harlem, New York. Haar tien jaar oude dochter past op haar zoon van vier en dochter van twee. Ze werkte vroeger voor Amazon als inpakker, bij de Wholefoods-supermarkt om de hoek. „Ik vond dat prima. Ik was de hele dag lekker in beweging. Sinds ik ben gestopt ben ik misschien wel tien kilo aangekomen.”

Maar sinds corona is ze werkloos. Haar oudste dochter kon niet meer naar school. „Daarom moest ik ook thuis blijven. En in onze cultuur raken de vaders vaak uit beeld,” zegt ze achteloos. „Dat is weer een ander probleem.”

Ze stopt voor een wasserette op de hoek. Jasmine propt haar natte was in de droger en vertelt dat ze het stemmen heeft opgegeven. „Ik heb niet het idee dat het uitmaakt wie er in het Witte Huis zit. Ik heb ook niet het idee dat mijn stem uitmaakt. Het zijn allemaal trucjes. Politiek spel en bedrog.”

Ze heeft wel ideeën over wat de president als eerste zou moeten doen: een nieuw steunpakket afstemmen met de staat. „Donald Trump heeft gezegd dat er pas een nieuwe steunpakket komt als hij is herkozen. Dat geloof je toch niet? Ik loop drie maanden achter met de huur. Iedereen heeft dat probleem hier.” Eerst kreeg ze de HEROES Act-uitkering, waarbij iedere Amerikaan omgerekend 1.200 euro per maand kreeg. „Dat hield na vier maanden op.” Daarna kreeg ze een werkloosheidsuitkering van de staat New York, „maar die is maar 182 dollar per week. Daar red ik het nooit mee. Ik heb de kinderen, de winter komt eraan”. Ze haalt een briefje van tien dollar uit haar zak. „Dit is alles wat ik nog heb voor de komende vijf dagen. Dit en de boodschappen in deze tassen.”

Ze betaalt ‘gelukkig’ slechts 300 dollar huur. „Ik woon nu vier jaar in een huis met een gestabiliseerde huurprijs.” Toch is ze niet blij met haar woning. Ze laat zien dat de deur van de toren ook zonder sleutel opengaat, omdat hij zo vaak geforceerd is. „Junkies en dealers komen hier beneden om hun shots te nemen of te plassen. Het is verschrikkelijk.” Ze trekt de rode deur naar het trappenhuis open, wc-papier ligt in de hoek van het halletje. „Soms laten ze de troep dagen liggen. En er is altijd wat kapot, nooit wordt er iets gemaakt,” vertelt ze. Ze weet van buren die al generaties in het complex wonen, dat het er al dertig jaar zo aan toegaat. „Biden gaat hier niks aan veranderen. Naar mensen zoals wij, uit de lagere inkomensklassen, wordt niet geluisterd. Nog nooit hebben ze iets gedaan om de dagelijkse uitdagingen waar wij voor staan beter te maken.”

Ze vertelt dat ze – „heel eerlijk” – slechts één keer heeft gestemd. „Toen Obama zich verkiesbaar stelde,” zegt ze. „Omdat hij Afro-Amerikaan is. Hij liet ons zien dat je op andere, betere plekken kan terechtkomen dan buurten zoals deze.”

Rolinde Hoorntje

Adam Perrella (27) stemt voor het eerst, op Biden:

‘Politiek is een bende-oorlog geworden’

Adam Perrella zit in de auto met de ramen dicht. De muziek van heavy metal band Lamb of God dreunt tegen de ruiten. Hij is een jaar geleden op zichzelf gaan wonen in een appartement in Lancaster (Pennsylvania), een studentenstad in swing state Pennsylvania. Hij stapt uit de auto met een XL ijskoffie en vertelt dat hij voor het eerst gaat stemmen dit jaar. „Spannend.” De vorige twee verkiezingen stemde hij niet. „Nu loopt alles zo uit de hand dat ik het belangrijk vind mijn stem te laten horen.” Hij kan zich niet meer aanmelden voor stemmen per post en gaat dus naar het stembureau.

„Biden”, antwoordt hij resoluut op de vraag wie het wordt. „Ik ben het niet eens met de agressieve natuur van Donald Trump. Hij is teveel een op macht beluste persoonlijkheid. Ik denk dat hij Amerika te veel verdeelt, terwijl we juist nu samen sterk zouden moeten staan.” Hij noemt een paar voorbeelden: „Hoe Trump de pandemie aanpakt, hoe hij met groepen mensen die gediscrimineerd worden omgaat, daar ben ik het echt niet mee eens.”

Adam werkt als manager in de farmaceutische sector voor een bedrijf dat onder meer tests doet voor farmaceuten die een vaccin ontwikkelen tegen corona. „Ik ben de schakel tussen hen en de laboratoria. Ik ga ’s avonds wel slapen met het idee dat mijn werk ertoe doet.”

Adam stemde nooit; politiek had geen effect op zijn eigen leven, vond hij. Nu hij ouder wordt, wil hij wat meer verantwoordelijkheid nemen, legt hij uit. „Ik let wat meer op wat er in de wereld van andere mensen gebeurt. Ik wil dat beïnvloeden en door te stemmen kan ik dat tot op zekere hoogte doen.”

Toch identificeert hij zich niet met een politieke partij. „Ik heb het idee dat politiek een soort bendeoorlog is geworden: je bent van de ene of de andere kant. Ik bekijk liever iedere kandidaat op zijn eigen merites.”

Het eerste wat de nieuwe president volgens hem moet aanpakken is de pandemie. „Die verwoest levens en onze economie. Het belangrijke is dat ons land weer op zijn pootjes terecht komt. Donald Trump heeft het virus kleiner gemaakt dan het is. Hij deed alsof we eronderuit zouden komen, alleen omdat we de Verenigde Staten zijn. Ik begrijp dat we een geweldig land zijn. Maar uiteindelijk zijn ook Amerikanen allemaal gewoon mensen. Ik denk dat we het virus veel serieuzer hadden moeten nemen als geloofwaardige bedreiging voordat het hier kwam.”

De nieuwe president moet zorgen voor een betrouwbaar vaccin, zegt Adam. „Ik denk wel dat het heel belangrijk is een vaccin eerst op de juiste manier te testen. Een niet goed getest vaccin versneld op de markt brengen, zoals Trump wil, is risicovol omdat je niet weet wat voor bijwerkingen het heeft.”

Rolinde Hoorntje

Jeanette Saxton (52) stemt Trump:

‘Ik wil een pro-life- president’

Jeanette Saxton (52) verhuisde op haar dertiende van Guatemala naar de VS toen ze geadopteerd werd. Ze woont al dertig jaar in Lancaster, een charmante middelgrote stad in Pennsylvania. Zij en haar man hebben acht kinderen in de leeftijd van 39 tot 10. Hun straat in de volksbuurt bij het station verbeeldt de gemoederen in swing state Pennsylvania: rechts van Saxton wappert een regenboogvlag en tegenover hun huis staat een solidariteitsverklaring met de Black Lives Matter-beweging in de tuin. Op Jeanettes veranda staan kinderspullen en een schoolbord met de tekst ‘Unborn Lives Matter’. Ook staat er een Trump-Pence-bord in de tuin.

Jeanette stemt op Trump, net als haar man en de vijf kinderen die oud genoeg zijn om te stemmen. „Wij prijzen het leven, het is heel belangrijk voor ons om een pro-life president te hebben. Ons geloof komt eerst. Wij kijken niet echt of iemand Democraat of Republikein is. Wij kijken wie de betere morele waarden heeft. Als een president het leven in de baarmoeder niet op waarde weet te schatten, hoe kan hij dan de rest van een mensenleven beschermen? Het begint bij waardigheid.”

Ze is katholiek opgevoed. „Mijn broertjes en zusjes en ik waren wezen in Guatemala. Na onze adoptie kwamen we bij verschillende gezinnen terecht. Mijn ouders hebben mij de katholieke waarden bijgebracht.”

Trump heeft veel dingen waargemaakt die hij beloofde, zegt ze. Ze zoekt naar voorbeelden. „Hoe hij zich tegenover het buitenland presenteert”, zegt ze aarzelend. En dan, beslist: „Hij is de enige president in de Amerikaanse geschiedenis die bij de March for Life is geweest.” Jeanette was er ook met haar gezin. „Het was geweldig.”

Ze begrijpt dat Trump een muur wilde bouwen op de grens met Mexico. „Er zijn hier ook daklozen en mensen die lijden. Hij probeert ze te beschermen. Als er te veel mensen van buiten binnenkomen, pikken zij hun banen in.”

De kwestie abortus is Trumps belangrijkste agendapunt, zegt ze. Hij moet ervoor zorgen dat zij haar burgerrechten, zoals vrijheid van godsdienst, kan uitoefenen. „Sinds Covid-19 gingen mensen de straat op en brandden ze standbeelden en een kerk in Florida plat. Ze vielen kerken in Californië aan. Links moedigt dat aan, terwijl ze tegelijkertijd zeggen dat die protesten vreedzaam zijn. Hoe kan het aanvallen van standbeelden vreedzaam zijn?”

Ze wil dat Trump de overheidsorganisatie van vrouwenklinieken ‘Planned Parenthood’ niet langer financiert en dat abortus niet meer wordt vergoed. „Dat moet uit de zorgverzekering worden gehaald, wij willen daar niet aan meebetalen.”

Rolinde Hoorntje

Jovani Patterson (34) stemt Trump:

‘Trump krijgt steeds van alles de schuld’

Op een bijeenkomst van de Republikeinse partij, afdeling Maryland, staat Jovani Patterson (34) tussen de hoogblonde vrouwen en mannen van middelbare leeftijd die het recht op wapenbezit verdedigen. Hij is Afro-Amerikaan en dat is nog altijd een zeldzaamheid bij de Republikeinen.

Sinds zijn achttiende heeft hij altijd Democratisch gestemd. Twee keer op Obama. „Omdat hij zwart was”, zegt hij. „En alles wat hij zei, klonk toch wel goed.”

Toen kwam Jovani iemand tegen die hem aanmoedigde Obama’s politieke besluiten nader te bestuderen. „Hij vroeg: ‘Waarom stem je eigenlijk op hem?’ En toen hoorde ik Obama zeggen dat Amerika ‘niet langer een christelijke natie’ is. Dat is ondermijning”, vond hij. „Ik werd wakker. De Democraten dicteren hoe ik moet denken.”

In 2016 stemde hij voor het eerst Republikeins. „Ineens begreep ik: Amerika zou als een bedrijf moeten worden geleid. En wat fijn dat Trump meedoet, hij is immers een zakenman.” Inmiddels heeft de specialist cyber veiligheid zich zelfs kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Baltimore.

Op 3 november gaat Jovani weer op Trump stemmen, op het stembureau in zijn wijk Mount Holly in het noordwesten van Baltimore. „Niet per post. Ik vertrouw de post mijn stem niet toe.”

Waarom Trump? „Natuurlijk omdat hij Amerika voorrang geeft, maar vooral omdat hij iedereen de kans biedt zelf beslissingen te nemen.” Hij noemt Trumps Covid-19-beleid als voorbeeld.

Heeft Trump een Covid-19-beleid? Eerst verketterde hij het mondkapje. Daarna schreef hij in een campagnemail dat een mondkapje dragen een patriottische plicht is. Maar toen hij begin oktober terugkwam uit het ziekenhuis, trok hij het demonstratief van zijn gezicht.

„Ja, dat bedoel ik”, zegt Jovani. „Hij zegt: ‘het is aan jou om een besluit te nemen’. We kampen allemaal met voortschrijdend inzicht, maar híj krijgt steeds van alles de schuld.”

Jovani vindt dat de volgende president allereerst de orde in het land moet herstellen. Indien nodig met een federale interventie. „In Baltimore lopen delinquenten vrij rond. Justitie handhaaft de wet niet. Als je wilt voorkomen dat burgers zichzelf gaan verdedigen tegen relschoppers in de grote steden, dan moet de president ingrijpen.”

Er is niet genoeg respect voor de politie, zegt Jovani. „Agenten worden gezien als bad guys, alleen maar omdat ze een uniform en een insigne dragen. Maar het zijn goede mensen die uit onze eigen buurt afkomstig zijn.”

Hij spreekt over de dood van George Floyd, die 8 minuten en 46 seconden door een agent werd verwurgd met diens knie op zijn nek. „We moeten niet zo snel reageren op het eerste bewijs dat we zien”, vindt Jovani. Is hij niet overtuigd door de beelden en de reconstructie van het harde politieoptreden? „Het was een standaardpraktijk die de politie al twintig jaar toepast. Uit de autopsie bleek dat Floyd overleed aan de drugs die in zijn lichaam zaten. Voor dat soort kanttekeningen is helemaal geen ruimte.”

Jutta Chorus

Adam Peters (37) twijfelt nog:

‘Ik vind beide opties niks’

We treffen Adam Peters buiten op de oprit van zijn vrijstaande huis als hij spullen in de laadbak van zijn pick-up gooit en wil vertrekken. Al heeft de 37-jarige man uit Elmwood, Nebraska met flamboyante krulsnor eigenlijk haast, hij neemt rustig de tijd om over de verkiezingen te praten.

„Deze keer weet ik het echt niet. Beide opties vind ik niets”, zegt hij. „Ik zie mezelf als gematigd Republikein. Vorige keer stemde ik op Trump, maar ik vind hem geen goede leider voor onze natie.”

Met kromme tenen luisterde Adam, die een master in leiderschapsontwikkeling volgde, naar de audio-opnames waarin Trump met journalist/schrijver Bob Woodward sprak over het virus. Trump noemde corona daarin zeer gevaarlijk, terwijl hij publiekelijk deed of het maar een griepje was. Adam: „Een leider onwaardig. Bovendien: in tijden van crisis wil je iemand die het volk verbindt om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan. Trump heeft alleen maar verdeeldheid gezaaid. Helaas vind ik Biden ook niet sterk. Hij is niet altijd duidelijk in de manier waarop hij de zaken aanpakt.”

Welke president het ook wordt, hij moet volgens Adam in elk geval de groeiende armoede aanpakken. „Maar niet door de armen te pamperen vanuit de overheid. We moeten het bedrijfsleven stimuleren, zodat er banen ontstaan. Dus ik verwacht vooral een helder en allesomvattend plan om uit deze coronacrisis te komen. Trump is er nog niet in geslaagd dat te formuleren.”

Adam kijkt uit over de maïsvelden tegenover zijn huis en denkt na over zijn woorden, waarna hij in alle rust knikt. Ja, dit was wat hij wilde zeggen. „Geen lukrake steunpakketten, maar injecties waar het echt nodig is. Met mij gaat het prima, maar een vriend van me die een restaurant heeft verliest bakken geld. Allebei kregen we dezelfde steun van de overheid. Dat moet anders.”

Ondanks Republikeinse waarschuwingen voor fraude bij stemmen per post, gaat Adam dat juist wel voor het eerst in zijn leven doen. Weliswaar gelooft hij dat publieke instanties zoals de posterijen minder goed gerund worden dan bedrijven, waardoor stembiljetten misschien niet op tijd aankomen, hij vindt het nog belangrijker stembureaus te ontlasten, zodat daar in deze coronaperiode geen lange rijen ontstaan. „Mijn stembiljet lag toevallig gisteren in de bus. Voordeel is dat ik dat nu goed kan bestuderen, ook wat betreft de districts-politici. Je moet daarbij namelijk niet klakkeloos op de Republikein of de Democraat stemmen, vind ik.”

Jurriaan van Eerten