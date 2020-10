Vrijspraak voor verdachte in ‘zeilbootmoord’ Colombia

Peter P., de man die ervan verdacht werd zijn vrouw in 2015 te hebben gewurgd op zee, krijgt geen celstraf. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vrijdag bepaald. De 65-jarige P. is vrijgesproken omdat de rechtbank „niet de overtuiging heeft gekregen” dat P. haar vermoord had. Justitie had acht jaar cel geëist.

De 54-jarige vrouw kwam door verwurging om het leven. Dat gebeurde terwijl zij en P. verbleven op hun zeiljacht voor de kust van de Colombiaanse stad Cartagena. Het echtpaar was met het jacht al drie jaar op wereldreis. P. ontkende betrokken te zijn. Volgens hem werden hij en zijn echtgenote overvallen door piraten, terwijl zij met het jacht voor anker lagen. De overvallers zouden zijn echtgenote hebben gedood. P. verklaarde dat hij ten tijde van de moord op de wc werd vastgehouden. De rechtbank vindt dat scenario voldoende aannemelijk.

Het OM vond het verhaal van P. juist ongeloofwaardig. Volgens justitie was er geen bewijs voor de aanwezigheid van piraten. Het OM verdacht P. ervan de overval in scene te hebben gezet omdat bijvoorbeeld kostbare spullen op de boot achterbleven. Ook ontbraken sporen van de overvallers. De Nederlandse forensisch coördinator bracht hier tegenin dat niet alle sporen op de juiste wijze veilig werden gesteld, en ze door het tropische klimaat in Colombia mogelijk verloren zijn gegaan.

Verder woog de rechtbank mee dat uit verklaringen naar voren was gekomen dat P. en zijn vrouw een „liefdevolle en harmonieuze relatie” hadden. Het is onduidelijk of het OM in hoger beroep gaat.